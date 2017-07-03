Dün akşam Almanya Şili arasında oynanan Konfederasyon Kupası final karşılaşmasında uygulanan video hakem uygulaması tartışma yarattı.

Şilili Gozalo Jara’nın rakibi Alman forvet oyuncusu Timo Werner’e dirsekle yaptığı müdahale sonrası hakem Milorad Mazic video hakem uygulamasına başvurdu. Mazic, pozisyonu ekran başında bulunan hakemlerle tartıştıktan sonra kendisi de bir çok kez ekrandan pozisyonun tekrarını izledi ve yaklaşık 4 dakikalık bir duraklamanın ardından kararını verdi. Hakem Mazic herkesin kırmızı kart beklediği pozisyonda rakibine dirseği ile müdahale eden Jara’ya sarı kart göstermekle yetindi.

Bu kararın ardından tartışmalar yeniden alevlendi. Hakem hatalarını en aza indirgemek için geliştirilen Video Hakem Uygulaması (VAR) her şeye rağmen yine hakemlerin yanlış veya tartışmalı kararlar vermesine mani olamadı. Maçın seyrini değiştirebilecek pozisyonların tespit etme ve karar verme kısmında başvurulan bu uygulama yine tam anlamıyla bir çözüm olabilmiş değil. Dün verilen bu karar ile karar verme esnasında hakem yorumunun ne kadar önemli olduğu daha net görüldü. Pozisyonun faul olup olmadığı noktasında hakemlere yardım eden uygulama, faul sonrası yorumlama ve karar verme mekanizmasında hakemlerin performansının yine ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiyede de kullanımına önümüzdeki sezonun ortalarında başlanması planlanan Video Hakem Uygulaması (VAR) hakkında bir çok farklı görüş var. Günümüz futbolunda olması gerektiğini savununlar arasında yer alan son şampiyon Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yanı sıra, Başakşehir’i çalıştıran Abdullah Avcı “Oyunun bugünkü gerçeklerine bakıldığında sanki futbolun içinde olması gereken bir durum gibi duruyor.” açıklamasıyla Video Hakem Uygulamasın’nın kullanılması gerektiğini savunanlardan. Çoğu Teknik Direktör uygulamanın Türk futboluna ve Türk hakemlerine çok yardımcı olacağını savunmakta.

Fakat bu uygulamanın futbolun doğasına aykırı olduğunu düşünenler de yok değil. Trabzon Teknik Direktörü Ersun Yanal yaptığı açıklamada uygulamanın futbolun doğasına aykırı olduğunu idda ederek, “Video uygulamasına, oyunun durmasına karşıyım. Birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimizi baskı atına alıp futbol iklimini kirletmemeliyiz. ‘Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?’ gibi küçük uygulamalar yapılabilir ama bu kapsamda bir uygulamayı futbolun doğasına aykırı buluyorum.” Sözleriyle uygulamaya karşı olduğunu belirtti. Yakında Süper Lig de video hakem uygulamasına geçiyor, bakalım Türkiye’de neler olacak!

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