2012’de Pogba’yı bedelsiz Juventus’a kaptıran ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olmasını izleyen Sir Alex Ferguson, bu transferin sebebini kendi perspektifinden açıkladı.

Ferguson, bu transferle kariyerinin en büyük hatasını mı yaptı, bilinmez ama Manchester United, yaklaşık 105 milyon Euro harcayıp Paul Pogba’yı transfer ettiğinde; bu oyuncunun takımı 4 yıl önce bedavaya terk etmiş olduğu gerçeği her zamankinden daha yüksek sesle dillendirilmeye başlamıştı. Daha önceleri de ne zaman Pogba muhteşem bir gol atsa veya Juventus Pogba’nın da katkılarıyla kupalar kazansa bu konu tartışmaya açılır; Ferguson’un böyle bir hata yapmasının inanılmaz olduğu söylenirdi. Yine böyle bir zamanda, 76 yaşındaki menajerin Raiola hakkında söyledikleri basına sızdı ve olay konusu oldu. Bundan 3-4 yıl önce Sale Sharks Rugby kulübünün soyunma odasında bir konferans veren Ferguson’a; söz konusu takımın oyuncularından biri Paul Pogba’yı soruyor ve şu yanıtı alıyor: “Paul Pogba? Çok kötü bir menajeri var. Herif adeta bir b.k çuvalı!” Bu kayıtlar basına yeni sızdı ve anında bir infial yarattı. İskoç menajer birçok kez Fransız oyuncunun Juventus’a transferi için Mino Raiola’yı suçlamıştı ancak son olay herkesi kahkahaya boğdu.

Menajer etkisi

Futbolda menajerlerin konumu her zaman tartışma konusu olmuştur. Genellikle her işe burunlarını soktukları söylenir ve yöneticiler tarafından futbolcuları manipüle ettikleri gerekçesiyle sevilmezler. Bazı transferlerle birlikte son zamanlarda bu tartışmalar iyice alev almış durumda. Geçen sene Pogba’nın transfer rekoru kıran hamlesi, bu sene de Milan’ın 18 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma’nın kendisini yetiştiren kulüple sözleşme yenilemeyeceğini açıklaması; futbolda menajer etkisine örnek olarak gösteriliyor. İşe bakın ki, bu iki olayın altında da Mino Raiola’nın imzası var. “Pizzacı” lakabıyla anılan menajer önümüzdeki yıllarda da adından fazlasıyla söz ettireceğe benziyor. Bir menajerin bu kadar ünlü olması futbol için doğru bir yol mu; onu bilemiyoruz.

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