George Weah’ın oğlu Timoty Weah, PSG ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Biz de bu haberden yola çıkarak futbolcu babalar ve oğullarını derledik.

Futbolcu babalar ve oğulları arasındaki ilişki her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. George Weah’ın 17 yaşındaki futbolcu oğlu Timothy Weah da babasının da 1992-1995 yılları arasında forma giydiği Fransız ekibi Paris Saint Germain ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak bu kervana katldı. Bu transfer aklımıza diğer baba-oğul futbolcuları getirdi:

Tıpkı George Weah’ın oğlu Timothy gibi, adını futbol tarihine yazdırmış büyük oyuncuların oğulları da, futbol sahnesinde yerlerini almaya başladı.

2015-2016 sezonunda Premier Lig’de şampiyon olarak tarih yazan Leicester City’nin kalecisi, futbol severlerin de yakından tanıdığı Danimarkalı efsane kaleci Peter Schmeichel’ın oğlu Kasper Schmeichel, babasının kariyer adımlarını birebir takip etmiş ve tıpkı babasının yaptığı gibi Premier Lig şampiyonluğu yaşamayı başardı.

Yine aynı şekilde babasının ayak izlerini birebir takip eden bir diğer genç yıldız adayı oyuncu ise, Hollanda futbolunun efsane forveti Patrick Kluivert’in oğlu Justin Kluivert. Babası gibi futbola Hollanda’nın Ajax takımında başlayan Justin, Şubat ayından itibaren Ajax A takımı’nda yer almaya başladı.



Futbolu oğluna bir miras olarak bırakan bir başka eski futbolcu ise Hollandalı defans oyuncusu Danny Blind. Kendisi şu an Hollanda Milli takımının antrenörlüğünü yapan Blind’in oğlu aslında tüm futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim. Manchester United’ta forma giyen başarılı savunma oyuncusu Daley Blind tıpkı babası gibi bir defans oyuncusu olarak kariyerine devam etmekte.

Romanya futbolunun ve Galatasarayın efsane ismi Gheorhe Hagi’nin oğlu İanis Hagi’de profesyonel futbolcu olarak babasının izinden gidenlerden. İanis 2016’dan beri Fiorentina forması giyiyor.



Real Madrid ile hem oyuncu hem teknik direktör Şampiyonlar Ligi şampiyoluğu yaşan Fransız efsane Zidane’ın 4 oğlu da futbolcu. En büyük oğlu olan Enzo Fernandez bir kaç gün önce İspanyol kulübü Deportivo Alaves’e transfer oldu. Diğer oğlu Luca ise Real Madrid Castilla takımında kaleci olarak forma giymekte. Zidane’ın diğer iki çocuğu ise, Real Madrid genç takımlarında top koşturmakta.

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