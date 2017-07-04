Gianluigi Donnarumma nihayet sözleşme yeniliyor

Milan kulübü, genç yıldızı Gianluigi Donnarumma ile sözleşme görüşmelerinde sona gelmek üzere

İtalyan devi Milan’ın 18 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma, geçen haftalarda sözleşme yenilemeyeceğini açıklamış ve Kırmızı-Siyahlı kulübün senelik 5 milyon avro’luk teklifini reddetmişti. Bu kararıyla tepki çeken İtalyan kalecinin sözleşme yenilememesinin nedeni olarak; Pogba transferinden ötürü Sir Alex Ferguson ile arası bozuk olan menajer Mino Raiola gösterilmişti. Ama bu durum değişmiş gibi gözüküyor. Sky Sports’un haberine göre, 18 yaşındaki yıldız kaleci Milan ile sözleşme yenilemek üzere. İtalyan kulübünün teklifini 6 milyon avro’ya çıkardığı belirtiliyor. Sözleşmenin süresi ise 5 yıl. Bu sözleşmeden Milan da Donnarumma da fayda sağlayacak belki ama en büyük kazancı Mino Raiola elde edecekmiş gibi gözüküyor.

Büyük potansiyel

1999 doğumlu kalecinin genç yaşına rağmen İtalya tarihinin en iyi kalecisi olabilecek potansiyele sahip olduğu söyleniyor. Ülke tarihinin en iyi iki kalecisinden biri olarak gösterilen Dino Zoff’un Donnarumma hakkında “Benden daha iyi.” demesi de bu durumu ortaya koyuyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen yaklaşık 70 profesyonel maçta forma giyen ve İtalya Milli Takımı’nda da 3 defa şans bulan futbolcuyla Real Madrid’in özel olarak ilgilendiği söyleniyordu. Ancak, sözleşme yenilerse bu ihtimal bir süre için ortadan kalkacak. Donnarumma ilk olarak Sinisa Mihajlovic döneminde, 16 yaşında Milan kalesinde forma buldu ve o andan itibaren gelişimi büyük bir şaşkınlıkla izlendi. Yaşına rağmen kalede gösterdiği olgun duruş ve inanılmaz fiziğiyle herkesi hayrete düşürdü.

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