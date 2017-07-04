Alexandre Lacazette için Wenger’in planları tamam

Arsenal ile anlaşmak üzere olan Alexandre Lacazette, Avrupa’daki en iyi forvetlerden biri olduğunu gösterdi.

Arsenal’in 60 milyon avro seviyesine yükselttiği rekor transfer bedeliyle birlikte Lacazette için transfer anlaşmasının sonuna varıldı. Hazırlık kampı başlamadan kendisini yeni renklerine bağlayan imzayı atmış olacak.

Sıkıntılı bir sezonu geride bırakan, görevi bırakmaması dünya genelinde espri konusu ve Arsenal’le ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan Arsene Wenger‘in yeni forvetini öne çekmesi bekleniyor. Bu durumda Wenger’in 4-2-3-1 için yeni bir formül geliştirmesi gerekecek. Bununla birlikte 26 yaşındaki futbolcunun çok yönlülüğü, Wenger’in elini rahatlatıyor ve rakiplerine Mesut Özil, Alexis Sanchez ve yeni gol kralı tuzaklar hazırlamasını kolaylaştıracak.

Ancak Fransız futbolcunun gelişi takımdaki herkes için iyi haber değil. Olivier Giroud ve Theo Walcott için zorlu günler başlıyor. Sanchez ve Özil’in sözleşmeleri ise birkaç hafta içerisinde uzatılacak. Bundan sonra Arsenal futbolcularını Avusturalya’da zorlu bir kamp dönemi bekliyor.

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