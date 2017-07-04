Mourinho transfer belirsizliğinden memnun değil!

Manchester United menajeri Jose Mourinho, istediği transferlerin sonuçlanmamasından dolayı huzursuz.

Geçtiğimiz sezon dünya transfer rekorunu kırmasına rağmen ligi 6’ncı sırada bitiren ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Manchester United’ın teknik direktörü Jose Mourinho, transferlerde yaşanan gecikmeden ötürü gergin. Sezon sonuna doğru takım için 4 kilit transfer isteyen Portekizli menajerin sadece stoper mevkiisine istediği futbolcu alınabildi. İsveçli stoper Victor Lindelöf’ü Benfica’dan 35 milyon avro karşılığında renklerine bağlayan Kırmızı Şeytanlar, geri kalan pozisyonlar için halen gerekli hamleleri yapamadı. Kulübün adı yaklaşık 1.5 aydır Real Madrid’in yıldız forveti Alvaro Morata ile anılıyor ancak, herhangi bir sonuç yok. United menajeri, İspanyol forvetin bütün işlemlerinin bitirilmesini ve hafta sonunda idmana çıkmasını istiyor. İbrahimovic’in sakatlığının ardından takımdan ayrıması ve Rooney’nin takımda düşünülmemesi; Morata’nın yanına bir santrafor daha alınma ihtimalini artırıyor.

Rooney’nin geleceği

Manchester United’ın efsane forveti Wayne Rooney’nin bu sezon ne yapacağı da ayrı bir tartışma konusu. Geçtiğimiz sezonun başında, oynatılmadığı takdirde takımdan ayrılmak istediğini belirten 31 yaşındaki forvet’e Mourinho’nun cevabı net olmuş ve Rooney takım aramaya başlamıştı. Ancak, İngiliz oyuncunun yüksek maaşı takım bulmasını zorlaştırıyor. Eski takımı Everton’ın girişimde bulunacağı ön görülse de Mavi-Beyazlı kulüpten herhangi bir teklif gelmedi. United’ın Rooney’i satmak yerine bir Premier League takımına kiralayacağı ve maaşının büyük kısmını ödeyeceği konuşuluyor. Bu durumda da yine en büyük favori, oyuncunun altyapı eğitimini aldığı Everton. İngiliz futbolcu, Manchester United’dan haftada 300.000 pound kazanıyor.

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