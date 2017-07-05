Geçtiğimiz günlerde Twitter’a düşen bir video herkesi şaşırttı. Şilili doktorlar, ameliyat sırasında penaltılara kalan Şili-Portekiz maçını izliyordu…

Video gayet normal başlıyor. Kamera televizyonu çekiyor, Joao Moutinho topun başında ve kaçırırsa Şili finale yükselecek. Portekizli oyuncu penaltıyı kaçırdı ve sevinç naraları yükselirken kamera geri çekilmeye başladı. Fakat o da ne! Video ameliyathanede çekiliyordu ve penaltılar sırasında iki doktor ameliyattaydı. Doğal olarak bu görüntüler büyük bir infial yarattı. Şili meclisinin sağlık komisyonu üyesi Karla Rubilar, ameliyat sırasında maç izlemenin pek tavsiye edilmediğini söyledi ve ekledi: “İşimizi yaparken en çok ihtiyacımız olan duyu organımız gözdür. Bakmadan yaptığınız işlerde verim düşer. En azından radyodan dinleyebilirlerdi. Radyo da çok ideal değil ama en azından yapılan işe daha konsantre olunabilirdi.”

Farklı bir görüş

Videonun ardından yapılan tartışmalar başka bir boyuta taşındı ve medikal operasyon sırasında televizyon izlemenin yararları da tartışıldı. So Foot.com’un görüşünü aldığı dişçi Pierre, bu konuda gayet net: “Fark ettiyseniz dişçilerin çoğunda hastanın görebileceği şekilde televizyon vardır. Hafif uyuşturucu gerektiren operasyonlarda ilaç kullanmamak adına hastanın ilgisini çekebilecek bir program açarız ve ilaç kullanmaktan kaçınırız. Televizyon hastayı hipnoz ederek acıyı unutmasını sağlar.” Bu durumda, Real-Barça maçı gerçekten de iyi bir uyuşturucu olabilir. Ama tabii ki, gerçek bir ameliyatta maç seyredilmesi ne kadar doğru, onu bilemeyeceğiz.

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