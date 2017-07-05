Pepe ile hareketlenen yıldız futbolcu transfer etme yarışı taraftarları heyecanlandırırken; fiyat & performans verileri ile son 10 yılda Fenerbahçe’nin en verimsiz 10 oyuncusunu listeledik!

Maldonado – 1.2 milyon Euro

Listenin transfer ücreti olarak en ucuz futbolcularından biri ama performansıyla bu rakamı bile fazla göstermeyi başarmıştı. Fenerbahçe kariyerindeki tek olumlu hareket, Kadıköy’deki Chelsea maçında skoru 2-1’e getiren golden önce yanındaki Deivid’e pas vermesiydi. Zaten hep yanındakine pas verirdi!

Daniel Güiza – 14 milyon Euro

Fenerbahçe’ye çok büyük umutlarla, La Liga gol kralı olarak gelmişti ama olmadı. Kaçırdığı gollerle mizah dergilerinin kahramanı oldu. 3 sezonda 23 gol atarak sessiz sedasız ülkeden ayrıldı. Attığı son gol Fenerbahçe’ye şampiyonluğu getirse de fiyasko transferler arasında yerini aldı.

Özer Hurmacı – 4.5 milyon Euro

Özer Hurmacı, Ankaraspor’da ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Yeni Yıldıray Baştürk olarak lanse edildi. Fenerbahçe’de de aslında kariyerine fena başlamadı ama devamını getiremedi. Şu an sadece Mersin İdman Yurdu’na orta sahadan attığı golle hatırlanıyor.

Gökhan Ünal – 3.2 milyon Euro + Burak Yılmaz

Trabzonspor’da kötü futbol oynamasa da taraftarlar tarafından kabul görmemişti, ayrılmak istiyordu. 2010 kışında Gökhan’ı kadrosuna katan Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler bu transfer için 3.2 milyon Euro nakit para ve Burak Yılmaz’ı gözden çıkardı. Gökhan, Fenerbahçe’de sadece 1 yıl oynayıp 3 gol atarken, Trabzonspor’da Şenol Güneş’in tedrisatına giren Burak, 2 defa gol kralı oldu ve senelerce Milli Takım’da boy gösterdi.

Serdar Kesimal – 4.75 milyon Euro + İlhan Eker

Transferinden önce ülkenin gelecek vadeden stoperlerinden biriydi. 2010-11 sezonunda ortaya koyduğu performans çok beğenilmiş, milli takım kadrosuna girmişti. Fenerbahçe erken davrandı ve Serdar’ı kulübe kazandırdı. Bundan sonra ise işler Serdar için hiç yolunda gitmedi. İlk sezonunda kendini kabul ettiremeyen futbolcu, sözleşmesi sona erince sessiz sedasız Akhisar’ın yolunu tuttu.

Henri Bienvenu – 4 milyon Euro

Her şey bir Young Boys eşlemesinde başladı. 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele eden Fenerbahçe, Kadıköy’de 1-0 kaybettiği maçla kupaya veda ediyor, golü de Bienvenu atıyordu. Kendisine gol atan futbolcuları transfer etmek Fenerbahçe’de bir gelenek olduğundan, sonraki sezon ucuz forvet arayışına girilince akla ilk Bienvenu geliyor; sarı-lacivertliler transferi 4 milyon euro’ya bitiriyordu. Bienvenu’nün 4 milyon etmeyeceği, daha ikinci maçında anlaşılmıştı!

Milos Krasic – 7 milyon Euro

Aykut Kocaman’ın özel isteğiyle gelmişti. Geçtiğimiz sezonu sakat geçirmesi pek kimsenin umrunda olmadı fakat o sakatlıklar nüksetti. Sırp kanat oyuncusu, şans buluğu maçlarda da hiç etkili olamadı. Sahada o CSKA’daki Krasic’in hayaleti bile yoktu. Önce Bastia’ya kiralandı, sonra da sözleşmesinin bitmesini bekledi.

Emmanuel Emenike – 13 milyon Euro

Şike süreci nedeniyle Fenerbahçe’den geldiği gibi ayrılan Emenike, ikinci bir şans için 2013-14 sezonunun başında büyük bir bedelle transfer edildi. Ersun Yanal ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı, 12 gol 8 asist ile takıma katkı verdi ama zaman geçtikçe işler tersine döndü. Ertesi sezon, Fenerbahçe’nin forveti olarak sadece 4 gol atabilen Nijeryalı golcü, Beşiktaş maçında formasını yere attıktan sonra taraftarla da ters düştü. Katar’a ve West Ham’a kiralandıktan sonra bu sezon tekrar kadrodaydı. Şampiyonlar Ligi elemesinde sezonun flaş takımı Monaco’ya gol atarak iyi başlasa da, devamı gelmedi.

Gregory Van der Wiel – Bedelsiz

Bonservisine para verilmese de Van der Wiel’in maça çıkmadan aldığı 2.2 milyon euro’luk yıllık maaş; Fenerbahçelilere dert olmuş durumda. Sezon boyunca oynadığı futboldan çok, moda markasından ve medyatik eşinden bahsedilen Hollandalı oyuncu, an itibariyle kadro dışı ve kendine kulüp arıyor.

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