Karşınızda Arouna Kone!

Sivasspor’un yeni transferi Arouna Kone, futbol yaşantısı ve hayatındaki bilinmeyenleriyle huzurlarınızda!

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10 Kasım 1983’te son derece fakir bir ailenin çocuğu olarak Anyama’da dünyaya geldi. 9 erkek, 5 tane de kız kardeşi vardı. Babası, Kone 9 yaşındayken hayatını kaybetti ve ailecek çok zor durumda kaldılar.

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Kone’nin babası, oğlunun futbol oynamasını değil, eğitimine devam etmesini istiyordu ancak, Arouna onu dinlemedi. Fırsat bulduğu her anda meşin yuvarlağın peşinden koştu ve babasının ölümünden sonra annesi onu Rio Sport d’Anyama isimli kulübe yazdırdı.

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2002 yılında Rio Sport d’Anyama’da dikkatleri üzerine çeken genç Arouna, Belçika kulübü Lierse’nin radarına girdi ve bu kulüpte profesyonel oldu. Burada 1 sezon futbol oynadıktan sonra, komşu şehre, Roda’ya geçti.

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Hollanda’nın Roda şehrinde geçirdiği iki sezonda toplam 27 lig golüne imza attı. Artık seviye atlama zamanı gelmişti. Ülkenin 3 büyük kulübünden olan PSV, Kone için harekete geçti ve renklerine bağladı.

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PSV’de Jefferson Farfan ile kurduğu ortaklık ligde büyük bir fark yarattı. Kırmızı beyazlı ekipte geçirdiği iki sezonda da Eredivise şampiyonluğuna ulaşan ve 2006’da Hollanda Kupası’nda da zafere uzanan Kone, iki sezonda 21 lig golüne imza attı.

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Zamanın en flaş ekiplerinden, UEFA Kupasını iki kez üst üste kazanan Sevilla, 2007 yazında Kone’yi 12 milyon avro karşılığında renklerine bağladı. Ancak, bu serüven 33 yaşındaki oyuncu için hiç de iyi geçmedi. Luis Fabiano, Kerzhakov ve Kanoute’den oluşan forvet hattında forma bulmakta zorlandı. Bu durum yetmezmiş gibi, antrenman sahasında malzemeciyle kavga ederken İspanyol medyasına yakalandı ve büyük bir kaosun içine girdi. 2008-09 sezonuna taze bir başlangıç yapmak isterken diz bağları koptu ve 6 ay oynayamadı. Artık Sevilla’da istenmeyen adam haline gelmişti.

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Şubat 2010’da kiralık olarak Hannover 96’ya transfer oldu ancak burada çok silik bir görüntü sergiledi. 2010-11 sezonunun başında ise Levante’ye kiralandı. Burası adeta Kone’nin küllerinden doğduğu yerdi. Ligde 15 gol atan ve Levante’nin sezonu 6’ncı bitirerek Avrupa kupalarına katılmasını sağlayan Fildişili oyuncu, ligin son 3 maçında oynatılmadı. Bunun sebebi, kiralık sözleşmesindeki şu maddeydi: “Oyuncu eğer 18 golden az atarsa bonservisi Levante’de kalacaktır.” Böylece 15 golde kalan Kone, Levante’de kaldı.

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33 yaşındaki yıldız Levante’de kaldı ama İspanyol kulübü bedavaya aldığı oyuncusundan kâr elde etmek istiyordu. Fildişili futbolcu 3.5 milyon avro karşılığında Wigan Athletic’e transfer oldu. Burada geçirdiği tek sezonda teknik direktörü Roberto Martinez ile çok iyi ilişkiler kurdu ve hocasıyla birlikte Everton’un yolunu tuttu. Everton’da yedek forvet olarak görev yaptı ama kritik gollere de imza attı. Martinez’in ayrılması ve yerine Koeman’ın gelmesiyle gözden düştü. Bu sezon sadece 5 maçta forma giyebildi.

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Gerçek bir NBA hayranı. Kariyerinin büyük bölümünde platin sarısı olan saçlarının sebebi, sarı saçlı efsane basketbolcu Dennis Rodman. Sivasspor’un yeni transferinin futbol idolleri ise, Fenomen Ronaldo ve geçtiğimiz günlerde oğlu PSG ile profesyonel sözleşme imzalayan George Weah.

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