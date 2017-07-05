Lionel Messi sözleşmesini uzattı, 4 yıl daha Barcelona’da!

Barcelona’da Lionel Messi dönemi devam ediyor. Yıldız oyuncu, sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Barcelona, Lionel Messi ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı ve 4 yıllık yeni bir anlaşmayla kontratını uzattı. İspanyol devi, 30 Haziran 2021 tarihinde bitecek olan yeni sözleşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre 30 yaşındaki oyuncu, 4 yıl daha Barcelona’da top koşturacak. Henüz kulüp tarafından kontrat detayları hakkında bilgi verilmezken, İspanyol basının iddialarına göre, Arjantinli yıldız oyuncu Katalan ekibinden yıllık 30 milyon euro kazanacak ve imza parası 50 milyon euro alacak.

Sözleşme fesih bedelinin ise 300 milyon euro olarak belirlendiği basında yer aldı. Dünyanın bir numarası olarak gösterilen futbolcunun kariyeri kupalar ve şampiyonluklarla dolu. Barcelona ile 8 kez La Liga şampiyonluğu, 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, 3 kez Avrupa’da yılın futbolcusu ödülüne ve 5 kez de Altın Top ödülüne layık görüldü. Lionel Messi, birçok futbol otoritesine göre tarihin en iyi futbolcusu.

Arjantinli yıldız futbolcu, geçen senelerde Barcelona eski Teknik Direktörü Luis Enrique ile sorun yaşamış ve takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Bu süreçte PSG ve Manchester City kulüplerinin oyuncu için girişimleri olduğu ve transfer çalışmaları yaptığı haberleri medyada büyük yankı bulmuştu.

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