Beşiktaş, nihayet Portekizli savunma oyuncusu Pepe transferinde mutlu sona ulaştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul’a gelen yıldız için sağlık kontrolünün ardından imza töreni yapılması bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde Beşiktaş’ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla transferi duyurdu. Yapılan anlaşma ile Pepe önümüzdeki 2 sezon boyunca Beşiktaş forması giyecek. Bu 2 yıl için Pepe’nin yılllık kazancı için henüz net bir rakam açıklanmasa da ise 4 milyon civarında olması bekleniyor.

Son olarak Portekiz Milli Takımı’yla katıldığı Konfederasyon Kupası’nda, Meksika ile üçüncülük karşılaşmasında Beşiktaşlı Quaresma’nın asistiyle 90+1’de attığı golle maçı uzatma devrelerine götürmeyi başarmış ve maçı uzatmalarda Portekiz kazanmıştı.

Agresif oyun anlayışı ile tanınan yıldız, Real Madrid formasıyla en son 2011-12 sezonunda, Portekiz Milli takımıyla ise 2014 Dünya Kupası grup aşamasında kırmızı kart görmüştü. 21 Nisan 2009 tarihinde Getafe maçında rakibine tekme atan 34 yaşındaki futbolcu direkt kırmızı kartla oyundan atılmış ve 10 maç ceza almıştı. Real Madrid ile toplamda 334 maça çıkan Portekizli savunma oyuncusu 15 gol atıp 19 asist yaptı, 80 sarı ve 6 kırmızı kart gördü.

Profesyonel kariyerine başladığı Maritimo ile yalnızca 9 maça çıktı. Burada gol ve asist heyecanı yaşayamayan oyuncu sonrasında transfer olduğu Porto da ise 84 maça çıkıp takımına 7 gol 5 asistlik katkı sağladı. Kulüp bazında oynadığı 427 profesyonel futbol karşılaşmasında totalde 105 sarı kart ve 8 kırmızı kart gören yıldız savunma oyuncusu en çok kartı, en çok maça çıktığı kulüp olan Real Madrid’de gördü.

Pepe, Real Madrid formasıyla 11 kez kupa kaldırdı!

Porto’dan Real Madrid’e 30 milyon euro’ya transfer olan Portekizli, Real Madrid tarihinin en pahalı ikinci defans oyuncusu durumunda. 2015-16 sezonuna kadar ilk sırayı bırakmayan futbolcu o sezon 31,50 milyon euro’ya transfer edilen Danilo’nun ardından ikinci sıraya yerleşmişti.

10 yıl boyunca başarılı şekilde savunmanın göbeğinde Sergio Ramos ile yer alan savunmacı, Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Süper Kupa şampiyonluğu, 3 La Liga şampiyonluğu, 2 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Futbolcu, Milli takımlar seviyesinde de Portekiz milli formasını 10 yıldır başarıyla giyiyor. Euro 2016’da finalde ev sahibi Fransa’yı yenerek Avrupa şampiyonu olan Portekiz milli takının savunmadaki en önemli parçasıydı.

Transfer sezonu açılmadan önce Jorge Mendes Pepe’nin toplantı talebini kabul etmemiş, Pepe’nin Çin yolcusu olduğu ve görüşmeler yapıldığı söylenmişti. Real Madrid’le anlaşamayacağı kesinleşen futbolcu için Türkiye’de de Galatasaray kulübüyle görüştüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Beşiktaş’ın transferi bu sebeple herkesi şaşırtmış bulunuyor.

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