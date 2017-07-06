Aylardır hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Fransız forvet oyuncusu Alexandre Lacazette, rekor maliyetle Arsenal’e transfer oldu.

26 yaşındaki oyuncu, 2010 yılından beri altyapısından yetiştiği Lyon formasıyla çıktığı 275 maçta 129 gol 43 asist başarısı göstermişti. Fransız, yaz transfer döneminin en gözde oyuncularının başında geliyordu. Fransa Ligue 1 ve Avrupa Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren yıldız forvet oyuncusu, bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 28 gol, Avrupa Liginde ise çıktığı 8 maçta 6 gol atarak muhteşem bir yıl geçirdi. Alexandre Lacazette, rekor maliyetle sonunda Arsenal’de!

Rekor kırıldı

Transferin bonservis bedeline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İngiliz basınına göre Arsenal Lyon’a 46,5 milyon pound bonservis bedeli ödeyecek.

Bu bedel Arsenal’in transfer rekoru olarak tarihe geçti. Daha önce 2013-14 sezonunda Real Madrid’den başarılı orta saha oyuncusu Mesut Özil’i 40 milyon poun’a transfer ederek transfer rekorunu kıran Arsenal, çoğu Premiere Lig takımının aksine transfer yapmamasıyla eleştiriliyordu.

Lacazette Arsenal için hazırlanan sözleşmeyi imzalamadan önce tüm planlarını hazırlayan Wenger, kötü geçen sezonun izlerini silmek için çabalıyor.

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