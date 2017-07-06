Atletico Madrid yıldızı Antoine Griezmann: “Vicdan azabımla gidecektim!”

Atletico Madrid yıldızı Antoine Griezmann, bu sezon için aldığı kararı ve gelecek planlarını FourFourTwo’ya anlattı

Atletico Madrid’i zor durumda bırakmamak adına kariyerini sekteye uğratmayı göze alan futbolcu taraftarlarca kahraman ilan edilmiş durumda. Atletico Madrid yıldızı Antoine Griezmann kontratını yeniledi ve bu sezon için kulübün aldığı transfer yasağı nedeniyle transfer olmama kararı aldı. Fransız futbolcu transferiyle ilgili merak edilen konular hakkında konuştu.

Manchester United ile her konuda anlaşılan ancak imza aşamasına gelinde askıda kalan transferin gelecek sezon gerçekleşmesi bekleniyor. Hâlihazırda 2021’e kadar Atletico Madrid’de kalacağını ifade etmediğini söyleyen futbolcu 2018-19 sezonunda La Liga’da olmayacağını ima etti.

“Bir yıldan uzun bir süre için konuşmak çok da mantıklı değil. Yasak nedeniyle buradayım ve bundan dolayı pişmanlık duymuyorum. Kulübüm bana herzamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Onları ortada bırakamazdım. Gidecek olsam vicdan azabımı da yanımda götürecektim. Böylesi daha iyi. Planlarımı ertelemiş olabilirim ama hâlâ olmak istediğim kişiyim.”

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