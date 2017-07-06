Emenike’nin Türkiye macerasını derledik!

Yunan ekibi Olimpiakos’a transfer olan Fenerbahçe’nin problemli ismi Emmanuel Emenike’nin Türkiye serüveni karşınızda!

Karabükspor dönemi

Emenike, Türkiye’ye adımını ilk olarak 2009 senesinde Karabükspor ile attı. O senelerde Türkiye 1’inci Liginde yer alan Karabükspor oyuncuyu 2009-10 sezonu için bedelsiz kiraladı. Aynı sezon Karabükspor Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Bu başarının en büyük mimarlarından biri olan Emenike, takımına 16 gol 1 asistlik performansla katkı sağladı. Bir alt ligde yer almasına rağmen Süper Lig’deki kulüplerin radarına giren oyuncuyu hızlı davranan Karabükspor yalnızca 300 bin euro bonservis bedeliyle FC Cape Town’dan kadrosuna kattı. Emenike “alt lig oyuncusu, Süper Lig’de iş yapamaz” şeklinde eleştirilere cevabını verdi ve o sezon 14 gol, 4 asistlik katkı sağladı

İlk Fenerbahçe dönemi

Otoritelerden tam not alan Nijeryalı forvet için ilk ciddi atak Fenerbahçe’den geldi. 2011-2012 sezonu öncesi Fenerbahçe golcü oyuncuyu 9 milyon euro’ya kadrosuna kattı. Temmuz ayının ilk gününde imzayı atan Emenike ve Fenerbahçe için kabus dolu günler hemen 2 gün sonrasında, Türk futbolunun kara gününde 3 Temmuz’da başladı.

Fenerbahçe’ye transferinin hemen arkasından şike operasyonu kapsamında tutuklandı. Yaşanan olayların hemen ardından transferinin tam bir ay sonrasında Emanuel Emenike Rus ekibi Spartak Moskova kulübüne 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

İlk Fenerbahçe macerası sadece 1 ay süren Emenike’nin yeni adresi Rusya oldu. İlk sezonunda başarılı performansını devam ettiren oyuncu 13 gol atıp, 5 de asist yaptı. Fakat sonraki sezon beklentileri karşılayamadı. Şike sürecinin olumsuz etkilerini üzerinden atan Fenerbahçe yarım kalmış işi tamamlamaya karar verdi ve 2013-14 sezonu başında eski oyuncusunu 13 Milyon euro karşılığında tekrar kadrosuna kattı.

Tepkiler büyüyor

Fenerbahçeyle ilk sezonunda iyi bir sezon geçirdi. 28 maça çıkıp 12 gol 9 asist’lik performansıyla Fenerbahçelileri mutlu etmeyi başardı. Aynı sezon Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 19’uncu şampiyonluğunu kazandı. Ne olduysa 2014-15 sezonunda oldu. Ersun Yanal ile yolları ayıran Fenerbahçe yönetimi, yola İsmail Kartal ile devam etme kararını aldı. O sezon Emenike için işler hiç de yolunda gitmemeye başladı. Kaçırdığı goller, performansı ve saha içi ve dışındaki haraketleri nedeniyle Fenerbahçe taraftarı tarafından protestolara maruz kaldı.

Taraftarlarla asıl bağını koparan olay ise, 2014-15 sezonunun ikinci yarısında Kadıköyde Ülker Stadı’nda oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar oldu. Maçın 20 dakikasında çok net bir gol pozisyonundan yararlanamayan Emenike taraftarın büyük tepkisiyle karşılaştı. Daha sonraki dakikalarda her hatasında dahada fazla tepki toplayan Nijeryalı oyuncu eliyle “bitti” işareti yaptı ve hemen arkasından kulübeye “beni çıkarın” dedi. Fakat teknik direktör İsmail Kartal devam et dedi ve oyuncuyu çıkarmayı reddetti.

Bu kararın ardından zaten gergin olan ortamı daha da gerecek olay yaşandı. Emenike formasını sinirli bir şekilde çıkardı ve sahayı terk etmeye çalıştı. Tepkiler gittikçe arttı. Kulübedeki oyuncular Emenike’yi sakinleştirmeye çalıştı ve oyuncu oyuna devam etti. Bu olay ardından Emenike ile taraftar arasındaki bütün köprüler yıkıldı.

Sonraki sezon Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Ain FC kulübüne kiralanan Nijeryalı futbolcu 6 ay sonra sezonun ilk yarısının sonunda tekrar geri döndü. İkinci yarının başında ise tanıdık bir isim olan Slaven Bilic’in çalıştırdığı İngiltere Premiere Lig kulübü West Ham’ın yolunu tuttu. Burda da istenen performansı sergileyemeyen oyuncu geçen sezonu Fenerbahçede geçirdi. Yalnızca 16 maça çıkan oyuncu 4 gol 4 asistle oynadı.

Fakat sezonun bitimine az bir süre kalmışken oynanan Çaykur Rizespor maçında İranlı meslektaşına yaptığı ırkçı hareket gazete manşetlerinde yer aldı. Bu ırkçı hareketi Türkiye’de son olayı oldu ve Emenike için Türkiye defteri kapandı.

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