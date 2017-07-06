Galatasaray transfer ettiği Gomis, Belhanda ve Maicon’la dikkatleri üzerine çekerken fiyat & performans verileri ile son 10 yılda Galatasaray’ın en verimsiz 10 transferini listeledik!

Kolbeinn Sigthorsson – 700 bin euro (Kiralama bedeli)

2016-17 sezonunun başında Fransa’nın Ligue 1 ekibi Nantes’tan 700 bin euro karşılığı kiralanan İzlandalı forvet oyuncusu Galatasaray transfer tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından biri. Transferi sonrası İzlanda milli takım kampında dizinden sakatlanan ve ameliyat olan golcü oyuncu bir türlü iyileşemeyince istenmeyen adam durumuna düştü. Galatasaray ile hiç bir maça çıkmadan sözleşmesi feshedilen oyuncunun 1 yıl için 1 milyon 215 bin euro’ya anlaştığı yıllık net maaşından, hiç oynamadığı için kalan ödemelerinden vazgeçti ve sarı kırmızılılar bu sayede kasasında 815 bin euro boşuna çıkmamış oldu. Bardağın boş tarafına bakarsak eğer Galatasaray hiç bir maçta forma giymemiş bir oyuncu için 700 bin euro kiralama bedeli ve 400 bin euro maaş ödemiş oldu. Bu transfer yönetim ile taraftarlar arasında büyük gerginliğe sebep oldu.

Tarık Çamdal – 4 milyon 750 bin euro

Galatasaray’ın kronik sorunu haline gelen sağ bek problemine çözüm olabileceği düşünülen oyuncu sorunun sadece bir parçası olmayı başardı diyebiliriz. Büyük umutlarla, 4,75 milyon Euro gibi bir transfer bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu beklentileri karşılamanın çok uzağında kaldı. İlk geldiği sezon ligde 12, ikinci sezonunda sadece 8 maça çıkan toplamda Galatasaray transfer ettikten sonra 39 maça çıkan oyuncu ne gol ne de asist başarısı gösterebildi. Kötü performansının üstüne bir de taraftar baskısı ve tepkisi eklenince işler iki taraf içinde iyi gitmedi. Geçen sezonun başında eski takımı Eskişehirspor’a kiralanan Tarık 1.Lig’de mücadele etti. Galatasaray’ın 2017-18 sezonu hazırlık kampına katılan oyuncunun takımıyla 2019’a kadar sözleşmesi devam ediyor.

İzet Hajroviç – 3 milyon 500 bin euro

2013-14 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray’a katılan Hajroviç taraftarı ve yönetimi çileden çıkaran isim olarak Galatasaray transfer tarihine geçti. İlk geldiği zaman genç yetenek olarak lanse edilen futbolcu, devre arasında geldiği Sarı-Kırmızılı kulüpten sezon biter bitmez alacaklarının ödenmediğini sebep göstererek ayrılan Boşnak oyuncu Werder Bremen’e transfer oldu. Bu transferden hiç bir kazancı olmayan Galatasaray’a bir darbe daha vuran Hajroviç, sarı kırmızılı ekibi alacaklarının ödenmediği için Fifa’ya şikayet etti. Galatasaray İsveç’in Grasshoppers takımından 3 milyon 500 bin euro’ya transfer olan oyuncu açtığı davayı kaybetti ve Fifa Galatasarayı haklı buldu. Büyük umutlarla transfer edilen, gelecek vaadeden oyuncu büyük sorunlar yaşatarak Cimbomu yöneticisinden taraftarına herkesi hayal kırklığına uğrattı.

Lucas Ontivero – 2 milyon euro

2013-14 sezonun devre arası transfer çılgınlığının bir başka ismi olan Ontivero tüm ısrar ve çabalara rağmen bir türlü istenen performansı sergileyemedi. 2 Milyon euro karşılığında 18 yaşında transfer edilen Arjantinli oyuncu ilk sezonun ardından Gaziantepspor’a kiralık gönderildi. Sezonun ortasında dönen oyuncu aynı sezonun diğer yarısında bir başka ekibe Budapest Honved takımına kiralandı. Üçüncü senesinde de aynı durumu yaşayan genç oyuncu ilk olarak NK Olimpija Ljubljana takımına ve daha sonra Montreal Impact takımına kiralandı. Bu kiralamalardan Cimbom yalnızca Montreal Impact’ten 250 bin euro kazanabildi. Geçen sezonun ortasında bonservis bedeli olmadan Şili ekibi Club Universidad de Chile kulübüne transfer oldu.

Nordin Amrabat – 8 milyon 600 bin euro

Her ne kadar listede yer alan oyunculara nazaran daha iyi bir performans göstermiş olsada Faslı oyuncu 2012-13 yılına kadar yapılmış en pahalı ikinci transfer özelliği taşıdığından dolayı bu listede yerini aldı. Kayserisporla başarılı bir buçuk sezon geçiren oyuncu, hızı ve sürati ile parladı. 1 buçuk yılın ardından Galatasaray’a tam tamına 8 milyon 600 bin euro karşılığında transfer olan kanat oyuncusu sarı kırmızılıların en Jardel’den sonra en pahalı ikinci transferi olarak tarihe geçti. Galatasaray ile ilk sezonunda beklentilerin çok altında kalan Amrabat yalnızca 1 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı. Bir sonraki sezonda iyice gözden düşen Faslı oyuncu devre arasında ispanyol ekibi Malaga’ya kiralık olarak transfer oldu. Yarım sezonun ardından oyuncudan memnun kalan Malaga bir sonraki sezon oyuncuyu 1 milyon euro karşılığında tekrar kiraladı. Malaga’da gösterdiği başarılı performansla 2014-15 sezonunda 3 milyon 500 bin euro karşılığında buy sefer bonservisiyle birlikte Malagaya tekrar transfer oldu. Galatasaray’ın yapamadığını yapan İspanyol kulübü yalnızca 6 ay sonra oyuncuyu 8 milyon 400 bin euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a gönderdi. Sarı-Kırmızılı kulübü büyük zarara uğratan bu transfer Malaga’ya yaklaşık 4 milyon euro gibi bir kâr sağlamış oldu.

Sercan Yıldırım – 3 milyon euro

Bursaspor’un 2009-10 sezonunda şampiyon olan efsane kadrosunun en önemli oyuncularından biri olan Sercan, o sezon gösterdiği muhteşem performanstan sonra 3 büyüklerin radarına girdi. Şampiyonluktan sonra altyapısından çıktığı Bursaspor’a vefa borcunu ödemek için bir yıl daha takımda kalan genç oyuncu daha sonra Galatasaray’a 3 milyon euro bedelle transfer oldu. Transfer olduğu ilk sene beklentilerin çok uzağından kalan oyuncu yalnızca 19 maça çıktı ve 1 gol 1 asist başarısı gösterebildi. Sonraki yıllarda eski performansına dönebilmesi adına bir çok farklı takıma kiraya gönderilen oyuncu geçtiğimiz sezonun başında takas yolu ile yuvam dediği Bursaspor’a geri döndü.

Yiğit Gökoğlan – 2 milyon 500 bin euro

Manisaspor’da yıldızı parlayan Yiğit, 2011-12 yılında 2 milyon 500 bin euro karşılığında Galatasaray’ın yolunu tuttu. Galatasaray’da yalnızca 8 maça çıkabilen oyuncu 1 gol sevinci yaşadı. Daha sonra Orduspor, Kayseri Erciyesspor’a kiralandı. 2014-15 sezonun ortasına kadar Galatasaray U21 takımıyla maçlara çıkan oyuncu, ara transfer döneminde Akhisarspor’a bonservis bedeli olmadan transfer oldu. Burada da tutunamayan oyuncu 1. Lig’in yolunu tuttu. Balıkesirspor ve daha sonra Bandırmaspor’da forma giyen futbolcu, 28 yaşında olmasına rağmen şu an kulüpsüz.

Bogdan Stancu – 5 milyon euro

Dönemin teknik direktörü, Galatasaray efsanesi Hagi’nin transferini gerçekleştirdiği Rumen oyuncu Romanya’nın Steaua Bükreş takımından 5 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer edildi. Rumen forvet oyuncusu geldiği ilk sezon yalnızca 16 maça çıktı 3 gol attı, 2 de asist yaptı. Bir sonraki sezon Orduspor’a kiralanan oyuncu sezonu Orduspor’da geçirdi ve sezon sonu 2 milyon euro karşılığında bonservisiyle Orduspor’a transfer oldu. Bu transfer de Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer edip, büyük zararla sonuçlanan transferleri arasında yerini almış oldu.

Zvjezdan Misimovic – 8 milyon 500 bin euro

Wolfsburg formasıyla çıktığı 92 maçta 25 gol 48 asist gibi yüksek istatistiğe sahip olan Boşnak oyuncu 2010-11 sezonunun başında 8 milyon 500 bin euro karşılığında Sarı-Kırmızılı takıma transfer oldu. Bu transfer, o sezona kadar Galatasaray transfer tarihinin ikinci en yüksek bonservis bedeliydi. Hagi’den sonra 10 numara eksikliğini giderebileceği umuduyla takıma katılan oyuncu o dönem Galatasaray teknik direktörlüğü görevini sürdüren Hagi ile problemler yaşadı. Yaşanan problemlerden sonra süresiz kadro dışı bırakılan boşnak yıldız takımla sadece 9 maça çıktı ve yalnızca 1 asist yapabildi. Daha sonra verdiği röportajda Hagi’nin kendisini antremanlarda sakız çiğnediği, çok güldüğü ve hiçbir şeyi ciddiye almadığı gerekçeleriyle kadro dışı bıraktığını ve bunu kendisinin yüzüne söyleme cesareti dahi olmadığı için üçüncü şahıslardan ilettiğini söyledi. İkili arasında yaşanan problemlerden en çok Galatasaray transfer ettiği oyuncuyu, geldiği sezonun bitiminde 4 milyon euro’ya Dinamo Moskova’ya gönderdi.

Tobias Linderoth – 3 milyon 500 bin euro

Belki de Galatasaray’ın en şanssız transferi denebilir. Danimarka’nın Kopenhag takımından 3 milyon 500 bin euro karşılında transfer edilen İsveçli oyuncu sakatlıklarla boğuşmaktan bir türlü düzenli forma giyme şansını elde edemedi. 3 sezonda toplamda 25 maça çıkan oyuncu sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. Sakatlıklardan en çok çeken futbolcular arasında yer alan oyuncu Galatasaray’dan sonra daha 30 yaşındayken futbolu bıraktı.

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