Real Madrid’in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo Instagram geliriyle şaşırttı

Cristiano Ronaldo Instagram hesabıyla dünyaca ünlü bir marka. Bugüne kadar 4 Şampiyonlar Ligi ve 4 Ballon d’Or kazanan, 2017’de beşinci Ballon d’Or’unu kazanmak için de en büyük favori olan Portekizli yıldız, doğal olarak bunun karşılığını alıyor. Günümüzde inanılmaz boyutlara ulaşan sosyal medya sektörü, pek tabii reklam için en uygun mecralardan birisi. 32 yaşındaki yıldız da bunu en iyi şekilde kullanıyor.

Amerikan internet sitesi Hopper HQ’nun yaptığı araştırmaya göre geçtiğimiz günlerde ikiz bebek sahibi olan Cristiano Ronaldo Instagram hesabı aracılığıyla, reklam amaçlı paylaştığı fotoğrafların her birinden ortalama 400 bin dolar kazanıyor. Portekizli yıldız bu alanda sporcular arasında lider, dünya genelinde ise üçüncü sırada. 32 yaşındaki futbolcuyu şarkıcı Selena Gomez ortalama 485 bin; ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian ise 440 bin dolarlık geliriyle geride bıraktı.

Sporcuların arasında ikinci sırayı ise genel sıralamada 10’uncu sırada bulunan basketbolcu LeBron James aldı. Kral lakaplı basketbolcunun reklam amaçlı paylaştığı fotoğraf başına ortalama 100 bin dolar gelir elde ettiği belirtildi. Cristiano Ronaldo’nun geçtiğimiz günlerde Real Madrid’den ayrılacağını açıklamış fakat Zinedine Zidane tarafından ikna edilmişti. Portekizli yıldız bu sezon eflatun-beyazlılarla hem lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. 32 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid Juventus’u 4-1 yenerken 2 gole imza atmıştı.

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