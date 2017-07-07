Athletic Bilbao takımı kanserle savaşan arkadaşları için saçlarını kazıttı

Geçtiğimiz yılın son günlerinde testis kanseri teşhisi konulan Athletic Bilbao futbolcusu Yeray Alvarez için takım arkadaşları seferber oldu

Athletic Bilbao kulübü geçtiğimiz Aralık ayında testis kanseri teşhisi konulan ve geçirdiği ameliyatın ardından iyileşen 21 yaşındaki futbolcusu Yeray Alvarez’in durumunun kötüye gittiğini açıkladı. Alvarez, kanser teşhisi konulmasının ardından tedavi altına alınmış ve hastalıklı kitlesinden tamamen kurtulmuştu. Bir süre dinlendikten sonra yeniden sahalara dönen futbolcu geçtiğimiz sezon her şeye rağmen 17 maça çıkıp, iki asist yapmayı başardı.

Kulübün yaptığı açıklamada İspanyol futbolcuda yeniden kanserli bir kitle oluştuğu bilgisi yer alıyor. Genç futbolcu hızlıca kemoterapi almaya başladı ve en az üç ay süreyle tedavisi devam edecek. Olayın şokunu atlatan 27 kişilik Athletic Bilbao ekibinin tamamı arkadaşlarına moral vermek için saçlarını kazıttı. Kulüp haberi fotoğrafıyla birlikte resmi sitesinden duyurdu. Fotoğrafın altına ise tek kelimelik bir not düştüler: “Seninleyiz!”

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