Beşiktaş, son günlerde Pepe transferinde gösterdiği başarıyla ortalığı ayağa kaldırsa da, geçmişteki bütün transferleri bu kadar başarılı değildi.

Gordon Schildenfeld – 1.7 milyon Euro

2007-08 sezonunun başında stopere ihtiyacı olan Beşiktaş, aslında Dinamo Zagreb’in diğer stoperi Dino Drpic’i almaya gitmişti. Hem Hırvat stoperin fazla medyatik(!) tavırları, hem de fazla maaş istemesi; siyah-beyazlıları anlaşmadan caydırmıştı. Hal böyle olunca, Zagreb ekibi diğer stoperini Beşiktaş’a önerdi ve 1.7 milyon euro karşılığında sattı. Hırvat Milli Takım oyuncusu olan Gordon Schildenfeld, Türkiye’deki kariyerinde Hırvat Milli Takımı’na neden seçildiğini bize pek gösteremedi. Görme bozukluğundan dolayı oynayamadığı bile iddia edildi!

Filip Holosko – 5 milyon Euro + Burak Yılmaz + Koray Avcı

2007-08 sezonunun devre arasında o zamanın flaş ekiplerinden Manisaspor’dan Beşiktaş’a geldi. Beşiktaş kariyerinde fena olmayan bir performans sergilese de daha fazlası bekleniyordu çünkü kendisi için ödenen bedel son derece fazlaydı. 5 milyon Euro nakit paranın yanında, daha sonra Milli Takım’ın değişmez forveti olacak olan Burak Yılmaz da Manisaspor’a gönderilmişti. Siyah-Beyazlılarla son 2 senesinde, ne zaman bir futbolcu istense para + Holosko teklif edilirdi. O kadar ki, bu olay Leyla ile Mecnun adlı diziye bile konu olmuştu.

Rodrigo Tabata – 8 milyon Euro

2009 yazında transferin olay adamı Tabata’ydı. 1 sezonda Gaziantepspor’da ortaya koyduğu oyunla herkesi büyülemiş; transferin yıldızı olmuştu. Yarışı kazanan tam 8 milyon Euro ile Beşiktaş oldu. Sahada ise değil 8 milyon Euro, 800 bin Euro’luk bir oyuncu bile yoktu. Antep’teki Tabata’nın yerinde yeller esiyordu. Mustafa Denizli’nin kendisini ön libero oynatma deneyi de tutmayınca iyice gözden düştü. Beşiktaş’tan ayrılıp gittiği Katar’da ise kendini buldu ve şu anda oranın en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyor.

Matteo Ferrari – 4.5 milyon Euro

Zamanında Parma ve Roma’da oynamıştı, İtalya’nın kalburüstü savunmacılarından biriydi ama Beşiktaş’ta o performansı sergileyemedi. Zaten hafiften düşüşe geçmekte olan kariyeri Siyah-Beyazlılar’da dibe vurmuş, kendi ceza alanında Lugano’ya attığı dirsekle yaptırdığı penaltıyla bir derbinin kaybedilmesine sebep olmuştu.

Nihat Kahveci – 4.25 milyon Euro

Eskinin Beşiktaş, şimdinin federasyon başkanı Yıldırım Demirören şampiyonluk istiyor ve çok büyük bir transfer atağına imza atıyordu. Bu atağın ilk hamlesi Beşiktaş taraftarının çok özlediği Nihat Kahveci olmuştu. İspanya’da Real Sociedad ve Villarreal formalarıyla ülkemizin gururu olan Nihat, son senelerinde sakatlıklarla boğuşmuş olsa da Siyah-Beyazlılar için çok önemli bir ekleme gibi duruyordu. Olmadı. Önce şans bulduğunda takımda önemli bir etki yapamadı, daha sonra ise sakatlıkları nüksetti. Milli oyuncunun ikinci Beşiktaş dönemi, sadece Porto’ya 35 metreden attığı harika golle hatırlanıyor.

Mustafa Pektemek – 4 milyon Euro

Mustafa Pektemek, Gençlerbirliği’nde dikkatleri çekmişti. Tam formunu bulmuşken sakatlanınca kariyeri sekteye uğradı ama iyi döndü ve şans buluğu maçlarda kendini gösterdi. Hal böyle olunca yerli bir forvet arayan Beşiktaş, 4 milyon Euro gibi büyük bir bedelle Mustafa’yı transfer etti. Forvet oyuncusu sık sık sakatlandı ve şans buluğu maçlarda taraftarın gözüne giremedi. 4 senenin sonunda sözleşme yenilemesi bile taraftar arasında tepkiyle karşılandı. En son, bu sene Başakşehir’e kiralık gönderildi ve İstanbul ekibinde sonradan girdiği maçlarda etkili oldu. Şu an Beşiktaş’ın oyuncusu ama gelecekte ne olacak belli değil.

Julio Alves – 1.4 milyon Euro

Zamanında menajer Jorge Mendes ile yakın ilişkiler kuran Beşiktaş yönetimi; Ricardo Quaresma, Manuel Fernandes, Simao Sabrosa ve Hugo Almeida’yı transfer ederek “Q7 Çetesi”ni kurmuştu. Fenerbahçeli Bruno Alves’in kardeşi olan Julio Alves de Mendes’in tavsiyesiyle geldi ama niye alındığını kimse anlamadı. Zaten 1 tane bile lig maçına çıkamadan ayrıldı.

Bebe – Kiralık 1 milyon Euro

Yine Jorge Mendes aracılığıyla yapılan transferlerden biri. Sokak futbolu turnuvasında keşfedildikten sonra 9 milyon Euro bedelle Manchester United’a transfer lan ancak burada şans bulduğu maçlarda pek varlık gösteremeyen Bebe, gelişmesi amacıyla Beşiktaş’a kiralanmıştı. Ancak Siyah-Beyazlı kulüpte sakatlanınca pek fazla forma şansı bulamadı, bulduğunda da pek iyi değerlendiremedi.

Gökhan Süzen – 1.1 milyon Euro

Abdullah Avcı yönetimindeki Büyükşehir Belediyespor’da dikkat çeken Gökhan Süzen, “Feda” diyen ve ucuz oyuncu arayışında olan Beşiktaş’ın ilk tercihlerinden biri olmuştu. Ancak, o kadar silik bir performans gösterdi ki, altyapıdan yetişen Emre Özkan’a formasını kaptırdı.

Denys Boyko – 3.3 milyon Euro

2015-16 sezonunun devre arasında takıma katıldı. Uefa Kupası’nda gruptan çıkma maçında Sporting Lizbon karşısında çok fahiş hatalara imza atan Tolga Zengin’in yerine alınmıştı. Fakat Şenol Güneş kendisini tercih etmedi ve Boyko, 2016-17 sezonu için Malaga’ya kiralandı. Şu an Beşiktaş’ın kadrosunda fakat kaderi belli değil.

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