Bir süredir adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Fransız sol bek Clichy, Başakşehir ile 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı

Manchester City ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Clichy, Başakşehir için bugün imza attı. 31 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunan kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe’de yer alıyordu.

İmza töreninde yaptığı açıklamada Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştüğünü fakat Başakşehir’in ona olan ilgisinin, karar verme aşamasında en büyük etkenlerden biri olduğunu belirtti. Başakşehir’i, bir proje takımı olmasından dolayı Manchester City’ye benzettiğini söyledi.

2003-04 sezonunda formasını giymeye başladığı Arsenal’den 2011-12 sezonunda 7 milyon 750 bin euro transfer bedeliyle Manchester City’ye transfer oldu. İngiltere ve Avrupa’nın en büyük iki kulübünde forma giydi. Toplamda 19 kez Fransa Milli Takımı’yla uluslararası düzeyde oynadı. İyi bir kariyere sahip olan oyuncu artık Süper Lig’de Başakşehir formasını terletecek.

Başakşehir üst sıraları zorluyor

Emanuel Adebayor’dan sonra önce Galatasaray’dan Chedjou şimdi de Clichy ile üçüncü büyük transferini yapan Başakşehir, bu transferle başarılı geçirdiği geçen sezonun ardından kadrosunu iyice güçlendirdi. Görünen o ki önümüzdeki sezon şampiyonluk için en büyük favorilerden birisi yine Başakşehir olacak.

Yorumlar

yorumlar