Lukaku, 85 milyon euro bonservisle Mourinho’nun ekibinde!

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’in en değerli futbolcularından biri olarak gösterilen Romelu Lukaku transfer bedeliyle rekor kırarak Everton’dan ayrılıyor.

Manchester United’ın bonservisi için 85 milyon euro’luk bir bedel ödediği futbolcunun Antonio Conte’nin ısrarıyla Chelsea’ye transfer olması bekleniyordu. Diego Costa’yı gözden çıkaran Conte, yönetimden transfer listesinin ilk sırasındaki Belçikalı futbolcuyu istemişti. Ancak Manchester United ile anlaşmaya varan Everton kulübü yıldız futbolcusunu göndermeyi kabul edip Wayne Rooney’i istedi. Rooney’nin durumu henüz netleşmese de Lukaku‘nun sözleşmesi hazırlık kampına katılması için hızlandırıldı. Kalan sürede Belçikalı en iyi arkadaşlarından biri olan Pogba ile tatil yaparken gelmiş geçmiş en dişli menajerlerden biri olarak gösterilen Mino Raiola sözleşmeyi son aşamaya getiriyor.

Ligin en kıymetlilerinden olan futbolcu, geçen sezon Everton formasıyla Premier Lig’de çıktığı 37 maçta 25 gol ve 6 asistle oynadı. Mourinho’nun Chelsea’yi çalıştırdığı dönemde bir arada olduğu futbolcu Mourinho tarafından kulüpten gönderilmişti. Aradan geçen zamanda kendini geliştiren ve tüm eksiklerini telafi eden futbolcu ve eski teknik direktörü yeni sezonda daha güçlü bir kadronun içinde bir araya gelmiş olacak.

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