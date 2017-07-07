Manchester City, Cengiz Ünder için Başakşehir Futbol Kulübü’ne resmi teklifi yaptı

Başakşehir Futbol Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Manchester City, Cengiz Ünder transferi için yapılan görüşmede bir sonuç alınamadığı belirtildi. Altınordu altyapısında yetişen ve kulübün “iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” sloganının adeta beden bulmuş hali olan 19 yaşındaki oyuncu, 2016-17 sezonunun başında Başakşehir’e transfer oldu.

Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir’de harika bir sezon geçiren genç oyuncu, çıktığı 43 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Geldiği ilk seneden, genç yaşına rağmen formayı kapan Cengiz ilk 11’in vazgeçilmez ismi oldu. Hızı ve teknik yetenekleriyle ön plana çıkan oyuncu performansının karşılığını aldı ve Milli takıma çağırıldı.

Cengiz, U-18’le başladığı milli takım kariyerine aralıksız devam ediyor. Genç futbolcu ay-yıldızlı forma ile çıktığı ilk 4 maçında 2 gol atma başarısı gösterdi.

Yine City yine bir genç yetenek

Bu Manchester City’nin talip olduğu, ülkemizde yetişmiş ilk genç futbolcu değil. Daha önce de Bursaspor’un genç forvet oyuncusu Enes Ünal’a talip olmuş 2015-16 sezonunun başında 4 Milyon 850 bin euro kaşılığında transferi gerçekleştirmişlerdi. Transferinden sonra birçok farklı kulübe kiralık gönderilen Enes geçen sezon Twente forması altında çok başarılı bir sezon geçirdi. Bu performasın sonucunda oyuncu 14 Milyon euro karşılığında İspanyol kulübü Villareal’e transfer oldu.

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