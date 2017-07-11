UEFA’nın kulüplerin Avrupa’daki başarıları üzerinden hesapladığı puanlarla yaptığı listenin ilk 4 sırasında 3 İspanyol kulüp var! Avrupa futbolu İspanyol kulüpler tarafından domine ediyor!

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde sona gelindi. Haliyle kulüplerin 5 senelik başarıları üzerinden yapılan Avrupa futbolu puan sıralaması da netliğe kavuştu. Sıralamaya baktığımızda gerçek bir İspanyol dominasyonu gözümüze çarpıyor. 1’inci Real Madrid 5 senelik toplamda 176 bin puana ulaşırken, 3’üncü Barcelona 151 bin ve 4’üncü Atletico Madrid 142 bin puan aldı. Son 4 Şampiyonlar Ligi kupasının 3’ünü Real; birini ise Barcelona kazanmıştı. Bahsi geçen puanlar, takımların Avrupa’da yaptığı maçlardan ve atladığı turlardan kazanılıyor. Genel bir bakış atacak olursak; Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek 4 bin puan, gruplarda maç kazanmak 2 puan, berabere biten maç ise 1 puan. Örneğin bu sene Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Real Madrid 37 bin; Uefa Avrupa Ligi’ni kazanan Manchester United ise 28 bin puan aldı.

Listenin ilk 5’ini oluşturan diğer kulüpler ise Bayern Münih ve Juventus. Bayern 5 senelik toplamda 154 bin puanla 2’nci sırayı alırken, Juventus ise 140 bin puanla 5’inci sırada kendine yer buldu. İngiliz Kulüplerinin önlenemez düşüşü ise devam etti. İlk 10’a sadece 10’uncu sıradan Chelsea girebildi. Arsenal 11, Manchester City 12, son Uefa Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United ise 15’inci sırada kendine yer buldu. Genel sıralamada 7’nci olan Borussia Dortmund Almanya adına Bayern Münih’ten sonraki en başarılı takım oldu. 24’üncü Fiorentina ise, Juventus’tan sonra İtalya’nın en başarılı takımı konumunda.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ı bekleyen tehlike

Türk takımlarının başarılı bir yıl geçirdiklerini söylemek mümkün. Beşiktaş 62’nci sıradan 43’üncü sıraya, Fenerbahçe 52’inci sıradan 39’uncu sıraya, Galatasaray ise 32’nci sıradan 31’inci sıraya yükseldi. Bu sene Avrupa’da mücadele edemeyen Trabzonspor, 59’uncu sıradan 80’inci sıraya geriledi. Ancak, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı bekleyen büyük bir tehlike bulunuyor. Yazının başında bu sıralamanın son 5 sezon baz alınarak yapıldığını söylemiştik. Bu durumda 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finaline çıkan Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkan Galatasaray; bu sezondan gelen 24’er bin puanlarını bu sene son kez kullanacaklar. Bu iki takım, bu sezonki Avrupa serüvenlerinde en az 24 bin puan almalı ki, toplam puanlarında bir değişiklik olmasın. Aksi takdirde 24 bin’den az puan aldıkları anda toplam puan bazında gerileme yaşayacaklar.

Beşiktaş ise bu durumun avantajını yaşayacak. 2012-13 sezonunda Avrupa’da mücadele edemeyen ve Türkiye’nin katsayısı olan 2 bin puanla yetinmek zorunda kalan Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazanarak 4 bin puanı zaten cebine koydu. Bu noktadan sonra Beşiktaş’ın aldığı her galibiyet, beraberlik ve tur atlama bonusu, toplam puana pozitif etki olarak yansıyacak. Eğer Beşiktaş bu seneyi iyi değerlendirirse, kendine ilk 30’da yer bulabilir.

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