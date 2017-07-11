Brezilya Vasco da Gama ile Flamengo arasında oynanan maçın son düdüğüyle birlikte olaylar çıktı, bir taraftar polis şiddeti nedeniyle yaşama veda etti.

Brezilya futbolunun önemli derbilerinden biri olan Vasco da Gama-Flamengo derbisi, bu defa oynanan futbolun güzelliğiyle değil; maç sonunda çıkan olaylara konuşuldu. Ev sahibi Vasco da Gama’nın yaklaşık 50 yıl sonra rakibine evinde kaybettiği karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ortalık karıştı. Vasco ve Flamengo taraftarları birbirleriyle kavgaya tutuştu. Polis, durumu kontrol altına almak için aşırı güç kullanınca olanlar oldu. Göz yaşartıcı gazlar ve ev yapımı ses bombaları taraftarların üzerine atıldı. Bu sırada çıkan kargaşada polisten gelen bir kurşun 27 yaşında, bir taraftarın göğsüne isabet etti ve taraftar orada yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz bilinmiyor.

Başkan özür diledi

Olaylar sona erene kadar soyunma odasında saatlerce bekletilen futbolcuların arasında Flamengo forması giyen Vinicius Jr. da bulunuyordu. Bilindiği üzere 16 yaşındaki Vinicius, kısa bir süre önce 50 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olmuştu. Bu arada Vasco altyapısından yetişen Liverpool’un Brezilyalı oyuncusu Philippe Coutinho da maçı seyretmeye gelmişti. 25 yaşındaki futbolcu maçı VIP tribününden takip etti. Son olarak Vasco da Gama Başkanı Eurico Miranda olaylardan sonra açıklama yaptı. Miranda; yaşananların Vasco ile ilişkilendirilemeyeceğini, Vasco adına özür dilediğini ve bu olanların hiçbir affının olmadığını söyledi.

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