25 yaşındaki Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, iki yıllığına Bayern Münih’e kiralandı

Son 2 yıldır Real Madrid’de forma şanssı bulmakta zorlanan ve gönderileceği haberleri ayyuka çıkan James Rodriguez, Bayern Münih’e transfer oldu. Kolombiyalı yıldızı iki yıllığına kiralayan Alman kulübü, bu transfer için Real Madrid’e 10 milyon Euro ödeyecek. Eğer Bayern oyuncunun bonservisini almak isterse, sözleşmede 32.5 milyon Euro’luk satın alma bedeli bulunuyor. Futbolcu ara ara şans bulsa da gerçek manada Zinedine Zidane’ın gözüne giremedi. Formayı zaman zaman İsco’ya, zaman zaman da Asensio’ya kaptıran James Rodriguez, Bayern’de düzenli forma şansı bulmayı umuyor. 2014 Dünya Kupası’nda Kolombiya adına 5 gol atan ve performansıyla turnuvaya damga vuran isimlerden biri olan Rodriguez, bu kupadan sonra 80 milyon Euro karşılığında Monaco’dan Real Madrid’e transfer olmuş ancak beklentilerin altında kalmıştı. Real Madrid’e transfer olduğunda gelecekten umutlu olan James Rodriquez, artık tümünü tüketti.

2013-14 sezonunda Real Madrid’i çalıştırırken 4-2-3-1 sistemiyle takımı oynatan ve daha sonra Bayern Münih’i de bu sisteme adapte etmeye çalışan ancak, net bir ofansif orta saha oyuncusunun eksikliğinden ötürü bu sistemi kullanamamıştı. James Rodriguez’in transferiyle Bayern’in bu sisteme dönmesi bekleniyor.

James Rodriguez, Real Madrid formasıyla çıktığı 77 lig maçında 28 gol atarken 27 de asist yapma başarısı gösterdi. Kolombiyalı oyuncu eflatun beyazlı formayla 2016 ve 2017’de Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve 2017’de La Liga Şampiyonluğu gördü.

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