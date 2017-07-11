Rooney’in yeni “evi” Everton, akıllara diğer vedaları getirdi

13 sezon formasını giyip kaptanlığını yaptığı Manchester United’tan ayrılan Wayne Rooney’nin yeni adresi, “evim” dediği eski kulübü Everton oldu. Kulüpleriyle özdeşleşen futbolcuların vedasını derledik

Rooney efsanesinin doğuşu

Altyapısından yetiştiği Everton 2004 senesinde 37 milyon euro karşılığında Manchester United’a verdi. United formasıyla ilk maçına Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe karşısında çıktı ve 3 gol 1 asist ile aslında bir United efsanesi olacağının sinyalini vermişti. Daha 18 yaşında Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick Rooney, turnuva tarihine en genç hat-trick yapan oyuncu olarak adını yazdırdı.

United kariyerine hızlı bir giriş yapan genç oyuncu, Sir Alex Ferguson yönetimindeki kırmızı şeytanlarla birlikte başarıdan başarıya koştu. 2008-09 sezonunda gol kralı olma başarısı gösteren Rooney, United formasıyla 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu, 5 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup şampiyonluğu ile toplamda 19 kupa kazandı.

Gösterdiği başarılı performans ve lider kişiliğiyle hem 10 numarayı hem de kaptanlığı kapan İngiliz forvet her ne kadar United tarihine adını altın harflerle yazdırsa da son iki sezondur performansından dolayı ağır eleştirilere maruz kaldı. Eski performansından çok uzakta olduğunu kabul eden Rooney orta sahada daha verimli olabileceğini belirtmişti. Wayne Rooney, Manchester United’daki geleceğine karar verdi ve henüz 18 yaşında geldiği United’dan 13 sezon sonra bir efsane olarak ayrıldı. Manchester United ise. İngiliz oyuncunun yeni sezon için altyapısında yetiştiği Everton ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

2016-17 sezonu bir çok efsanenin bitiş yılı olarak futbol severlerin aklında kalacak.

Roma’nın son imparatoru: Francesco Totti

Bir oyuncu düşünün ki altyapısından çıktıktan sonra tam tamına 25 yıl boyunca aynı takımda yer almış ve hep aynı arma için mücadele etmiş olsun. Hayal gibi gelsede bu hayali futbol severlere yaşatan bir isim var: Francesco Totti. Roma takımına, taraftarına, şehrine asla ihanet etmemiş bir kez bile olsun takımını bırakmamış asil oyuncuların başında gelir Totti. Bir çok büyük kulüpten büyük rakamlara transfer teklifleri almış olsa da Roma sevdası rakamlardan hep daha büyük geldi.

Roma’nın yalnızca bir oyuncusu olmaktan ziyade koyu bir taraftarı olan Totti, 1992-93 yılında başladığı Roma kariyerine geçtiğimiz sezonun sonu itibarı ile noktayı koydu. Başta Roma taraftarı olmak üzere tüm futbolseverleri yasa boğan bu ayrılık bir devrin kapanışı oldu ve akıllarda Totti’nin “Tüm sevgililerimi birbirleriyle aldattım. Ama Roma’yı asla aldatmadım ve aldatmayacağım” sözleriyle kaldı.

Sağ bek = Philip Lahm

Bayern Münih 2 takımıyla kariyerine başladı. 2 sene Stuttgart’da kiralık forma giydi. Döndüğü gibi A takıma alındı ve ilk 11’in vazgeçilmezi yıllar sonra Bayern Münih’in efsanesi oldu. Sağ bekin sözlükteki karşılığı Philip Lahm yine bu sezon efsanesi olduğu kulübe elveda diyen bir başka efsane futbolcu oldu.

2005-06 sezonunda giymeye başladığı Bayern Münih formasını bir daha asla çıkarmayan Alman oyuncu kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi. Ayakta alkışlanacak bu performans bir defans oyuncusu için imkansızı başarmakla eş değer.

Almanya’da Şampiyonluğa adeta ambargo koyan ve son 10 senede 7 kez şampiyon olan Bayern Münih ile 8 lig şampiyonluğu, 6 DFB-POKAL şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Alman sağ bek, Alman Milli Takımı’yla da 1 Dünya Kupası kazandı. Bir sağ bek nasıl oynamalı sorusunun cevabının vücud bulmuş hali olan Lahm kariyerine geçtiğimiz sezonun sonunda son verdi ve emekli oldu.

Savunmanın vazgeçilmezi: John Terry

Geçtiğimiz hafta 18 yıl boyunca formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Chelsea’den ayrılan John Terry, İngiltere 2’nci Ligi Championship’te yer alan Aston Villa’ya transfer oldu.

Rus milyarder Roman Abramoviç’in takımı satın almasından sonra İngiliz kulübü kabuk değiştirdi ve astronomik rakamlara transferler yapmaya başladı. Büyük transferler yapılmasına rağmen takımda sadece John Terry’nin yeri değişmez kabul edilirdi. O kadar transferin arasında yerini

hiçbir oyuncuya kaptırmayan Chelsea kaptanı da gemisini bu sezon terk etti.

18 yıl aynı formayı terleten 36 yaşındaki oyuncu “Neden bir alt lige transfer oldun?” sorusuna cevap olarak Chelsea’ye karşı forma giymenin kendisi için çok zor olabileceğini, bu durumun Aston Villa’yı tercih etmesinde büyük bir etken olduğunu söyledi.

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