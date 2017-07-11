Fellaini’nin 50’nci yıl kutlamaları kapsamında transfer edileceği söylentisiyle heyecana kapılıp, kısa sürede hayal kırıklığıyla baş başa kalan Trabzonsporlular geçmişte daha kötü tecrübeler yaşamıştı. Trabzonspor’un son 10 yılda yaptığı en verimsiz 10 transfer karşınızda!

Soner Aydoğdu – 2.2 milyon Euro

Gençlerbirliği’nde orta sahanın ortasında atakları yönlendiren oyuncu olarak dikkat çeken Soner Aydoğdu, 2012 yazında Trabzonspor tarafından radara alındı. 2011-12 sezonunu başarılı geçiren ve o sezon statü gereği oynanan playoff’u son anda kaçıran Ankara ekibinin en önemli oyuncuları arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncu o sezonu 31 maçta 4 gol 5 asist ile tamamlamıştı. Trabzon’da ilk sezonunda zaman zaman şans bulsa da göze girmeyi başaramayan Soner, geri kalan 2 sezonu yedek kulübesinde geçirdi, Akhisar’a transfer oldu ve Trabzonspor’un son 10 yılda yaptığı en verimsiz 10 transfer listemize dahil oldu.

Sefa Yılmaz – 3.5 milyon Euro

3 senelik Kayserispor macerasında hızlı bir kanat oyuncusu olarak sivrildi. 2014-15 sezonuna girilirken kanat oyuncusuna ihtiyacı olan Trabzonspor’un ilk tercihlerinden biri oldu. İlk sezon fena katkı vermese de ikinci sezon performansı adeta yere çakıldı ve onun için de kiralama dönemleri başladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Alanya’da, ikinci yarısını ise küme düşen Gaziantep’te geçirdi.

İshak Doğan – 2.3 milyon Euro

Bir takım karma karışık olaylar neticesinde oyuncularını kaybeden, inanılmaz bir finansal buhrana giren Ankaragücü’nün 2011-12 sezonunun geri kalanını oynayan genç kadrosunun en dikkat çeken ismiydi. Buradan Karabükspor’a transfer oldu ve yükselişini sürdürdü, hatta Milli Takım aday kadrosuna bile seçildi. Sol bek için İshak’ta büyük bir potansiyel gören Trabzon onu kadrosuna kattı ancak aşı tutmadı. Trabzonspor formasıyla ligde sadece 11 maça çıkan İshak yuvaya geri döndü ama orada da Latovlevici’nin performansı sebebiyle pek forma şansı bulamadı.

Muhammet Demir – 2.75 milyon Euro

Alt yaş Milli Takımları’nın tozunu yutan Muhammet, Gaziantepspor’da son derece etkileyici bir performans sergiledi ve taraftarın sevgilisi oldu. Yıllarca Cenk Tosun’la kuracağı forvet ikilisi konuşuldu ama pek fazla beraber oynayamadılar çünkü Muhammet sakatlıklardan başını kaldıramıyordu. Son 2 sene sakatlıkları nüksetmeyip düzenli oynayınca forvet arayışında olan Trabzon tarafından fark edilmesi uzun sürmedi ama fark edilmeseydi daha iyi olabilirdi. Trabzonspor formasıyla çıktığı 21 lig maçında sadece 4 gol atabildi. Halen takımın kadrosunda ancak yeni sezonda düşünümüyor.

Volkan Şen – 3.6 milyon Euro

Bursa’nın şampiyon kadrosunun en fiyakalı topçularından biriydi. Sonraki sezonda performansı bir kademe düşse de Trabzon ona güvenini 3.6 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle gösterdi. İlk sezonunda sadece 3 gol atabilen Volkan’ın taraftarla arası açılmaya başladı ve her şey ters gitti. En sonunda bir gün kendisine edilen küfürlere dayanamayan Volkan, maçı terk etti ve ağlayarak soyunma odasına gitti. Bu andan sonra ipler koptu, Trabzon’un 3.6 milyon Euro’su da havaya karışmış oldu…

Kevin Constant – 2.5 milyon Euro

Avrupa’nın en köklü kulüplerinden biri olan Milan’dan transfer edildi. Bonservisine 2 milyon 500 bin euro verildi. Büyük umutlarla geldi ama hiçbir katkı sağlayamadı. Trabzon’da geçirdiği 1 buçuk sezonda toplamda 33 maça çıktı 2 gol attı 3 de asist yaptı.

Waris Majeed – 6 milyon Euro

Rus ekibi Spartak Moskova’dan 6 milyon euro gibi büyük bir bonservis bedeli karşılığı transfer edildi. Yalnızca 1 sezon kaldığı Trabzon’da 29 maça çıktı, yalnızca 4 gol atabildi 2 de asist yaptı. 1 sezonun ardından 4 milyon 500 bin euro karşılığında Fransız ekibi Lorient’e gönderildi.

Marc Janko – 2.3 milyon Euro

Avusturya ekibi Redbull Salzburg ile 2008-09 sezonunda çıktığı 34 lig maçında tam tamına 39 gol atma başarısını göstermiş 8 de asist yapmıştı. Bu üstün performansıyla parlayan Avusturyalı forvet ve 2010-11 sezonu başında 7 milyon euro karşılığında Hollanda ekibi Twente’ye transfer oldu. 1 buçuk sene sonrasında Porto’ya transfer olan oyuncu yarım sezonun ardından 2 milyon 340 bin euro karşılığında Trabzon’a transfer oldu. Trabzon formasıyla 2 sezonda toplam 30 maça çıkan Avusturyalı forvet 4 gol 2 asistlik performansıyla taraftarı büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Brozek kardeşler – 2.8 milyon Euro

Visla Krakov’dan aynı anda tarnsfer edilen iki kardeş. Pawel forvet mevkiinde, kardeşi Piotr ise sol bek pozisyonunda oynuyordu. Trabzonun en parlak dönemlerinde yer alan Şota, Arçil Arveladze kardeşlerden ilham alınarak yapıldığı düşünülen bu transfer performans olarak Arveladze kardeşlerin yakınından bile geçemez.Özellikle sol bek mevkiinde oynayan Piotr yalnızca yarım sezon Trabzon forması giydi ve yalnızca 7 maça çıktı. Kardeşi ise 2011-12 sezonunun ortasında Celtic’e kiralandı. Kiralıktan döner dönmez İspanyanın yolunu tuttu. Pawel’de toplamda 24 maça çıktı ve yalnızca 3 gol attı 3 de asist yaptı. İki kardeş oyuncunun Trabzona toplam bonservis maliyeti ise 2 milyon 800 bin euro oldu.

Aytaç Kara – 2.1 milyon Euro

Altay altyapısından yetişen oyuncu 2012-13 sezonunun başında Eskişehirspor’un yolunu tuttu. İlk geldiği sezon çok başarılı olamasada ikinci sezonunda istikrarlı bir performans göstermeyi başardı. 2 buçuk sezon eskişehir ekibinde yer alan oyuncu toplamda 43 maça çıktı. 2014-15 sezonunun ortasında 2 milyon 100 bin euro karşılığında Trabzonspor’a transfer oldu. 2 buçuk senedir Trabzonspor’da oynayan oyuncu hala beklenen ve istenen performansa ulaşabilmiş değil.

Yorumlar

yorumlar