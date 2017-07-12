Geçen hafta Manchester City yöneticilerinin gelip transfer teklifi sunduğu genç oyuncunun, İtalyan kulübü Roma’ya transferinin an meselesi olduğu konuşuluyor.

Yerel ve yabancı bir çok kaynakta yer alan haberde Roma’nın transferi bitmeye yakın olduğu bildirildi. Roma’nın oyuncunun transferi için Başakşehir kulübüne 13 Milyon euro ödeyeceği iddia edildi. 5 yıllık kontrat yapılacağı ve oyuncunun sezonluk 1 buçuk milyon euro kazanacağı iddialar arasında.

Birçok yabancı yayında “Türk Dybala” olarak tanıtılan oyuncunun, hızı ve süratiyle ön plana çıktığı, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla genç yaşında yüksek performans sergilediği belirtildi.

2016-17 sezonu başında Altınordu’dan Başakşehir’e transfer olan oyuncu çok başarılı bir sezon geçirdi. Sezon sonunda verdiği röportajda Abdullah Avcı’nın gelişiminde çok büyük katkısı olduğunu söyleyen genç oyuncu, “bu kadar kısa sürede bu kadar gelişeceğimi beklemiyordum. Abdullah Hoca şans verdi formayı giydim. Sonra çıkarmadım. Oradan A Milli Takım’a kadar gittim. Bu kadarını düşünmemiştim.” dedi.

Her ne kadar Roma ile anlaşmaya yakın olsa da Cengiz’in hayali İngiltere Premier Ligi’nde oynamak. Verdiği röportajda oynamak istediği liglerin La Liga, Bundesliga ve Premier Lig olduğunu söyleyen genç futbolcu, aralarında en çok Premier Lig’de oynamak istediğini söylemişti.

İlk ciddi teklif City’den

Altınordu altyapısından yetişen genç yetenek uzun süredir büyük kulüpler tarafından izleniyordu. Daha önce oyuncuyla İngiliz kulübü Tottenham’ın ilgisi olduğu biliniyor. Fakat ilk ciddi teklif yine bir İngiliz kulübü olan Manchester City kulübünden geldi. Geçen hafta yapılan görüşmelerden bir anlaşma çıkmamıştı.

Cengiz ile ilgilenen her iki takımda daha önce Türkiye’den genç oyuncu transfer etmiş takımlar. Manchester City, Bursaspor’dan Enes Ünal’ı transfer etmiş, Roma ise Fenerbahçe’den Salih Uçan’ı iki yıllığına kiralamıştı. Her iki takımda daha önce Türk genç yetenekleri izlemiş ve test etmiş takımlar.

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