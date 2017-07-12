Galatasaray’ın kronikleşen sağ bek problemi devam ediyor

Sonuncusu Sevilla’nın sağ beki Mariano olmak üzere Galatasaray’ın sağ bek pozisyonu için her gün yeni bir isim ortaya atılsa da henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Son 10 yılda sarı-kırmızılıların, bir türlü çözüm olamayan sağ bek transferlerini derledik.

Sabri Sarıoğlu

Her ne kadar listeyi kronolojik olarak hazırlamış olsak da Sabri bu listedeki isimlerin başarısızlığı sonucunda formayı kaptı. Her seferinde sağ bek sorununun bir nevi geçici çözümü oldu ve bu nedenle listemizin ilk sırasında kendine yer buldu. Tabii bunda altyapıdan yetişmiş olmasının da payı yadsınamaz.

Galatasaray altyapısında yetişen Sabri, 2001 senesinde Galatasaray A takımına yükseldi. Yıllarca Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergiledi. Altyapıdan yetiştiği için “Galatasaray’ın çocuğu” olarak görülen futbolcu; performansı, Galatasaraylılığı ve sempatik kişiliği sayesinde Galatasaray taraftarının kalbinde taht kurdu. Ayrılmasının üzerinden yıllar geçse de “Reis” denildiğinde akıllara o gelecek! Fakat her ne kadar taraftar tarafından sevilse de büyük eleştirilere maruz kaldı. Özellikle şutlarının ve ortalarının isabetsizliği sosyal medyada eğlence malzemesi haline getirildi. Tüm bunlara rağmen dirayetiyle, üzerine yapılan transferlerin önüne geçerek 16 yıl boyunca A takım formasını giymeye devam etti. “Sabri Sarıoğlu ile büyük takımda kalma rehberi” hazırlansa kimse yadırgamaz!

Serkan Kurtuluş – 2008-09

2008-09 sezonunun başında Bursaspor’dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Sakatlıklar peşini bırakmadı, 4 sezonda sadece 32 maça çıktı 2 asist yaptı. 4 senenin ardından Gençlerbirliği’ne düşük bir bonservis bedeliyle transfer oldu. Oyuncu şu an 2. Lig Beyaz gurupta yer alan Konya Anadolu Selçukspor’da forma giyiyor.

Emmanuel Eboue – 2011-12

Başarısız geçen bir sezonun ardından dönemin Galatasaray başkanı Ünal Aysal, yeni bir yapılanma vaadiyle takımın başına Fatih Terim’i getirilmişti. Bu yeni yapılanma sağ bek problemini çözmeyi de içeriyordu. Problemin çözümü İngiltere’de bulundu: Arsenal’den 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Emmanuel Eboue transfer edildi. Formayı giydiği ilk karşılaşmadan itibaren performansıyla taraftarın yüreğine su serpen Fildişi Sahilli oyuncu 2011-12 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibiydi. Kronikleşen probleme kökten çözüm olan başarılı futbolcu hem performansı hem komik kişiliği ile Galatasaray’a ve Galatasaray taraftarına çabuk uyum sağladı. 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde, Türk Telekom Arena’da oynanan unutulmaz Real Madrid maçında attığı gol hala hafızalardaki yerini koruyor. Taraftarın gözünde büyük bir sorunun çözümü olan oyuncu yalnızca 3 sezonluk bir çözüm olarak kaldı.

Oyuncunun bazı maçlarda kendini yere atması, faul pozisyonlarını abartması; taraftarın, yönetimin, teknik kadronun ve hatta takım arkadaşlarının tepkisini çekmeye başladı. Bu olumsuz davranışlarının yanı sıra, yabancı oyuncu oynatma sınırlaması gittikçe daha az forma şansı bulmasına neden oldu. Eboue 2014-15 sezonunda hiçbir maça çıkamadı ve U-21 takımıyla antremanlara devam etti. 2015-16 sezonu başlangıcında Galatasaray’dan ayrıldı. Sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren Eboue Amatör Lig takımı Yeşilköyspor ile idmanlara çıktı. Mart ayında İngiliz kulübü Sunderland ile anlaşan Eboue yaklaşık iki hafta sonra FIFA’dan 1 yıl futboldan men cezası aldı. Eski menajerine olan borcu nedeniyle futboldan men edilen oyuncunun sözleşmesi anında feshedildi. 1 yıl men cezası boyunca büyük problemler yaşayan oyuncu futbola ara verdiğini açıkladı.

Salih Dursun

2013-14 sezonunun devre arası transfer döneminde Kayserispor’dan transfer edildi. Hem sağ bek hem de stoper oynayabilen genç oyuncudan beklentiler yüksekti. 2 milyon 750 bin euro’ya transfer edildi. Yarım sezonda, toplamda 7 maç Galatasaray formasını giydikten sonra 2014-15 sezonu öncesinde 2 seneliğine Trabzonspora kiralandı. 2015-16 sezonunda oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel’in verdiği tartışmalı kararların ardından hakemin elinden aldığı kırmızı kartı hakeme göstermesi büyük olay olmuş ve spor basınında uzunca bir süre yer almıştı. Gösterdiği tepki tişörtlere basılmış hatta oyuncunun adının bir sokağa verilmesi bile teklif edilmişti. 2016-17 sezonun devre arasında bu sefer Antalyaspor’a kiralanan oyuncu gösterdiği performansla tekrar yükselişe geçti ve geçtiğimiz hafta bonservisiyle Antalyaspor’a transfer oldu.

Veysel Sarı

Salih Dursun transferinden yaklaşık iki hafta sonra yapılan bir başka sağ bek transferiydi. Eskişehirspor’dan 700 bin euro karşılığında transfer edildi. Transfer edilen her sağ bek gibi çok kısa sürede, yüksek performans beklendi. Yine olmadı. 2014-15 sezonunun ortasında Kasımpaşa’ya 400 bin euro’ya transfer oldu. Kasımpaşa’nın vazgeçilmez ilk 11 oyuncusu olan Veysel, 2 buçuk sezondan beri takımına katkı sağlıyor.

Tarık Çamdal

Belki de Galatasaray transfer tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından biri. Eskişehir’de gösterdiği performansla 2014-15 sezonunun başında 4 milyon 750 bin euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer oldu. Bonservis bedelinin yanı sıra aldığı ücretin de yüksek olması zaten yüksek olan beklentileri arşa çıkardı. Yüksek beklenti büyük hayal kırıklıklarına sebep olur. Zira bu transferde öyle oldu. Galatasaray tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak tarihe geçti. 2 sezonda çoğu sonradan oyuna girerek, toplamda 39 maça çıkan oyuncu ne gol atabildi ne de asist yapabildi. 2016-17 sezonunun başında eski kulübü Eskişehirspor’a kiralandı. Sezon sonunda Galatasaray’a geri dönen oyuncunun, yine hocasının gözüne giremediği ve takımdan gönderileceği konuşuluyor.

Martin Linnes

2015-16 sezonun ortasında transfer edilen Norveçli oyuncu, Norveç’in Molde kulübünden 2 milyon euro’ya transfer edildi. Yapılan diğer transferlere nazaran daha etkili olan oyuncu aynı zamanda sol bek pozisyonunda da görev alıyor. Geçen sezonun ortalarında sakatlık geçiren Lionel Carole’ün yerine sol bekte oynayan oyuncu sağ bek pozisyonundan çok sol bek pozisyonunda görev almaya başladı. Şu an hâlâ Galatasaray kadrosunda yer alan oyuncudan bu sezon için beklentiler büyük.

Luis Pedro Cavanda

2016-17 sezonunun başında Trabzonspor’dan 1 milyon 800 bin euro bonservisle transfer edilen Belçikalı sağ bek oyuncusundan neredeyse hiç yararlanılamadı. Kadrosunda hali hazırda iki sağ bek olmasına rağmen oyuncuyu kadroya katan Galatasaray, bu oyuncuyu bir yere koyamadı. Bir sezonda toplamda 13 maça çıkan Cavanda, geçtiğimiz günlerde teknik direktör İgor Tudor’la antremanda tartışmış ve kamptan gönderilmişti.

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