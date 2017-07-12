LEJYONERLER | Necati Ateş

Real Sociedad (İspanya)

“O az pişmiş etlerin müptelası oldum!”

Eski golcü, San Sebastian’ı ve Bask mutfağını unutamamış

“Real Sociedad’tan teklif aldığımda benden önce orada oynayan Türk futbolcularla konuşmuştum. Tayfun, Nihat, Arif abiler orada çok sevildiği için beni gider gitmez sevdiler. Real Sociedad’ı sorduğum herkes bana hiç düşünmeden gitmemi söyledi. Gittiğime de hiç pişman olmadım.”

“San Sebastian, İzmir’e benzeyen çok güzel bir şehir. İzmir aşığı biri olarak hayatımın en güzel dönemlerinden birini orada geçirdim. Sosyal hayat çok eğlenceli, restoranları, eğlence mekânları, şarapları, az pişmiş etleri… Özellikle ‘chuleta’ dedikleri o az pişmiş etleri! Başta ‘Ben bunu yemem’ demiştim ama sonra müptelası oldum.”

“İspanya’da futbol oynamak Türkiye’dekinden çok kolay. Orada kamp diye bir şey yok, taraftar baskısı, yönetici baskısı yok; basın özel hayatınıza saygı gösteriyor. Maçlardan iki saat önce evinizden arabanıza binip stada gidiyorsunuz. Yenilseniz de yenseniz de saygı görüyorsunuz. İlk haftalarda mağlup olduğumuz, kötü oynadığımız maçlardan sonra bile alkışlanmak çok garip gelmişti ama iyi şeylere alışmak kolay olduğu için ben de hemen alıştım.”

“Türkiye’de futbol daha sert ve daha bireysel yeteneklere dayalı oynandığı için İspanya’da oynanan futbol bana daha kolay gelmişti. Orada çok mutluydum ama kontratımdan dolayı dönmek zorunda kaldım. Elimden gelse İspanya’da oynamaya devam ederdim.”

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