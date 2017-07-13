Çok değil, 7 sene önce 4’üncü ligde mücadele ediyorlardı, şimdiyse UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi oldular!

UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme Turu’nda temsilcimiz Galatasaray, İsveç’in Östersunds takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Jamkraft Arena’da oynanacak maç, saat 20.00’de başlayacak. Östersunds, 2010-2011 sezonunda 4’üncü ligde mücadele ederken, o sezonda ligden çıkmış; daha sonra ise basamakları teker teker tırmanarak birinci lige yani Allsvenskan’a kadar yükselmiş ve geçen sezon İsveç Kupası’nı alarak zirveyi görmüş bir takım. Kulüp, 1996 yılında Östersund bölgesinin 3 takımının birleşmesiyle kuruldu. Maçlarını 8.446 kapasiteli Jamkraft Arena’da oynuyorlar. Kadrosunun değeri 7.98 milyon Euro olan takımın dikkat çeken oyuncuları ise, İsveç Kupası’nda 7 maçta attığı 7 golle zafere büyük katkıda bulunan forvet Saman Ghoddos ve kanat oyuncusu Ken Sema. Ken Sema, İsveç milli takımının da formasını bir kez terletme başarısı gösterdi.

Graham Potter efsanesi

Östersunds’tan bahsederken, Graham Potter’a değinmemek olmaz. Futbolculuğunda İngiltere alt liglerinde top koşturmuş bir bek oyuncusu olan Potter, Aralık 2010’da Östersunds kulübünün başına geldi. O sezonu şampiyon tamamlayan Potter ve öğrencileri, üçüncü lige çıktı. Östersunds, burada çıktığı sezon şampiyon olarak bekleme yapmadan Superrettan’a çıkınca, İngiliz hoca 1.5 senede 2 şampiyonluk görmüş oldu. Ama ikinci ligde, yani Superrettan’da işler o kadar da kolay olmayacaktı. İlk iki sezonu orta sıralarda tamamladı Östersunds ama artık en üst seviyede mücadele etmenin zamanı gelmişti. Superrettan’daki üçüncü senelerinde ligi ikinci tamamlayarak Allsvenskan’a çıkma başarısı gösterdiler. Graham Potter artık gerçek bir efsaneydi; 2011 yılının ilk yarısını dördüncü ligde geçiren ekip, artık birinci ligdeydi. Ancak, bu bile Potter için yeterli değildi. 43 yaşındaki menajer, takımının Allsvenskan’da geçirdiği ilk sezonda İsveç Kupası’nı almasına da yardımcı oldu. O kupa sayesinde kulüp tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele etme hakkı kazandı ve Galatasaray ile eşleşti.

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