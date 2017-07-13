2016-17 sezonunun başında Beşiktaş’a transfer olan Gökhan İnler, bir sezonun ardından, karşılıklı fesihle takımdan ayrılmıştı. Başakşehir, boşa çıkan futbolcuyu deyim yerindeyse havada kaptı!

Türk asıllı İsviçreli oyuncu Gökhan İnler, 1984 tarihinde İsviçre’de doğdu. Profesyonel kariyerinin başlangıcında İsviçre’de birçok farklı takımda oynayan Gökhan, 2005-06 sezonunda İsviçre’nin güçlü ekiplerinde FC Zürich’e transfer oldu. 1 buçuk senenin ardından yıllarca oynayacağı İtalya’nın yolunu tuttu. 1 Milyon euro bonservisle Udinese’ye transfer oldu. Oynadığı 4 sezonda çok başarılı bir performans gösteren oyuncu, 2011-12 sezonunun başlangıcında 18 Milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle, bir başka İtalyan kulübü Napoli’ye transfer oldu. Tıpkı Udinese’de olduğu gibi Napoli’de de iyi bir performans sergileyen oyuncu 4 sezon formasını giydiği Napoli’de toplam 166 maça çıktı 13 gol attı 11’de asist yaptı.

8 sezonluk İtalya macerasının ardından, 2015-16 sezonunun başında İngiltere Premier Lig’inin yolunu tuttu. Leicester City’ye transfer olan futbolcu, sakatlıklarla boğuştuğu sezonda bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. İngiltere Premier Ligi gibi Dünya’nın en zor ligini diğer takımlara göre daha düşük bütçeyle ve daha mütevazi bir kadroyla kazanan Leicester City adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Kulübü’nün bir parçası olan oyuncu İngiliz kulübüyle yalnızca 10 maça çıkabildi. Kimsenin beklemediği bir anda, beklemediği bir takımın şampiyon olduğu 2015-16 sezonu, futbol severler için unutulmaz bir sezona sahne oldu. Bu unutulmaz sezonun şampiyonu İngiliz kulübü Leicester City ile Gökhan’ın yolu yalnızca bir sezonun ardında ayrıldı.

Yıllarca adı Türk takımlarıyla anılan oyuncu nihayet Türkiye’ye transfer oldu. Çocukluk sevdam dediği Beşiktaş’a transfer olan Gökhan, tıpkı Leicester City’de olduğu gibi beklenen performansı burada da sergileyemedi. Kadroda az şans bulan Gökhan İnler bireysel çalıştı ve çoğu oyuna sonradan girerek, toplamda 30 maça çıktı, yalnızca 2 asist yaptı.

Beşiktaşlı olduğunu Udinese’de oynadığı yıllarda açıkça dile getirdi. Takımdan ayrılırken yayınladığı duydu dolu mesajda, çocukluk hayali olan beşiktaş formasını giymenin kendisi için çok büyük bir anlam ifade ettiğini, 1 yıllık süre zarfında kendisine destek olan herkese özellikle Beşiktaş taraftarına teşekkür eden oyuncu, “Unutmayın Beşiktaş’ın asil taraftarları; Sevenlerin yolu elbet bir gün yine kesişir” cümlesiyle Beşiktaş’a veda etti.

Başakşehir bu transfer döneminde Adebayor, Elia, Chedjou ve Clichy gibi büyük ses getiren transferlere imza attı. 33 yaşındaki Gökhan İnler’i de gelecek sezon Başakşehir’de izleyeceğiz.

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