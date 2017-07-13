UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası yaklaşırken, ev sahibi Hollanda, kadın futbolculara verdiği değeri Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı için logosunu değiştirerek gösterdi

Erkeklerin egemen olduğu futbol dünyasında, kadınların varlığı her zaman tartışılan konuların başında geliyor. Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde birçok ülkede futbolcu kadınlar başarılarından ziyade yaşadıkları sıkıntılarla gündeme geliyor. Erkeklere göre çok daha az para kazanıyor olmaları, maçlarının naklen yayınlanmaması ve toplum içinde değer bulmakta zorlanmaları bunlardan yalnızca birkaçı. Ancak her şey bu kadar olumsuz devam edemez!

Dünya futboluna yön veren sistemleriyle Hollanda, kadın futboluna verdiği değerle de diğerlerinin arasından sıyrılmaya aday oldu. Hollanda Milli Takımı’nın göğsünde taşıdığı aslan silüeti Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı için revize edildi. Kurulduğundan beri erkek futbolcularda kullanıldığı gibi erkek aslan logosu kullanan kadınlar bundan sonra dişi (yelesiz) aslan logosu kullanacak. “Dişi aslanlar” lakabına sahip olan takım, “artık neysek onu giyiyoruz” mottosuyla yeni formalarının tanıtımını yaptı.

Hollanda bu yıl UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na da ev sahipliği yapıyor. 16 Temmuz’da Hollanda ile Norveç maçıyla başlayacak olan turnuvada 16 takım yer alıyor. Final karşılaşmasının tarihi ise 6 Ağustos.

1971 yılında ilk maçına çıkan Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı, 3 kez Avrupa Şampiyonası’na, 1 kez de Dünya Kupası’na katılma başarısı gösterdi. Avrupa Şampiyonası’na uzun yıllardan beri ambargo koyan Almanya yine favori olsa da Hollandalılar da yeni logolarının hevesiyle sürpriz yapabilir.

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