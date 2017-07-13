Lewes FC, kadın ve erkek futbol takımlarının bütçelerini eşitledi

Lewes FC, erkek futbol takımıyla kadın futbol takımının eşit kaynaklara sahip olacağını açıkladı.

Kadın-erkek eşitliği çok çok uzun zamandır tartışılan bir konu. Hayatın her alanında bu konu hakkında konuşulurken, futbolun bundan etkilenmemesi de söz konusu olamazdı. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası sebebiyle son günlerde insanların ilgisini hafiften de olsa çekmeye başlayan kadın futbolu adına önemli bir gelişme, İngiltere’den geldi. Erkek takımı İngiltere 8. Ligi’nde, kadın takımı ise İngiltere 3. Ligi’nde mücadele eden ve bir kadın futbol takımı da bulunan Lewes FC, bundan böyle erkek futbol takımıyla kadın futbol takımının bütçesinin aynı olacağını açıkladı. Bu girişimi “Equality FC” olarak isimlendiren kulüp, erkek ve kadın futbol takımlarının antrenörlük, malzeme ve diğer masrafları için eşit miktarda kaynak ayıracağını belirtti. Buna, kadın ve erkek futbolcuların alacağı maaşların eşit olması da dahil. Lewes FC yöneticisi Jacquie Agnew yaptığı açıklamada, “Biz Lewes FC’de kadınlara ve erkeklere eşit imkanlar sağlayarak Birleşik Krallık’ta bu konuyla ilgili bir değişimin kıvılcımı olmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Maaş uçurumu

Endüstriyel futbolda artan bonservis ve maaş miktarları herkesçe biliniyor. Sektör genişledikçe ve dünyaya açıldıkça yapılan yatırımlar da haliyle artıyor. Bu yatırımlarla birlikte futbol dünyasında inanılmaz paralar dönmeye başlıyor. Peki, kadın futbolcular da bu durumdan nasibini alabiliyor mu? Futbolda kadınların ve erkeklerin arasında bir maaş uçurumu var. Örnek vermek gerekirse, İngiltere erkek futbol takımının kaptanı Wayne Rooney haftada 300.000 Sterlin kazanırken, İngiltere kadın futbol takımı kaptanı Steph Houghton, yılda 35.000 Sterlin kazanıyor.

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