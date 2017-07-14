Bu yaz transfer harekatıyla dikkatleri üzerine çeken Milan, İtalyan milli stoper Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı

Geçen sezonlarda hayal kırıklığı yaşayan Milan, geçtiğimiz aylarda Çinlilere satılmış ve büyük bir ekonomik güce kavuşmuştu. Bu ekonomik gücü kullanmaya yaz transfer döneminde başlayan kırmızı-siyahlı kulüp son olarak Leonardo Bonucci’yi kadrosuna kattı. Milan, Bonucci için Juventus’a 39 milyon euro ödeyecek. Oyuncu ise senede 7.5 milyon euro kazanacak. İnter altyapısından yetişen futbolcu, Bari’de dikkatleri çektikten sonra Juventus’a gitmişti. Juventus’da 7 sezondur forma giyen başarılı savunmacı; 6 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı. Siyah-Beyazlı takımda 2015 ve 2017’de olmak üzere iki kere de Şampiyonlar Ligi finali oynayan Bonucci, iki maçtan da boynu bükük ayrıldı. Savunmadaki lider özelliğiyle bilinen başarılı oyuncu, Euro 2016’da da İtalya takımının en iyi oyuncularından biri olarak sivrilmişti.

Milan’dan büyük girişim

Milan, geçen sezonlardaki başarısızlıklardan bıkmış olacak ki, bu yaz çok büyük bir transfer harekatına girişti. İlk olarak Villarreal’den Mateo Musacchio’yu renklerine bağlayan Rossoneri, daha sonra Atalanta’da dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Franck Kessie’yi de takıma kazandırdı. Bu iki transferle durmayan Milan; Fabio Borini, Hakan Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez, Andre Silva, Andrea Conti ve sözleşme yenileyen Gianluigi Donnarumma’nın kendisi gibi kaleci olan ağabeyi Antoni Donnarumma’yı kulübe getirdi. Bu durumda; 40 milyon euro’luk Bonucci transferiyle beraber Milan’ın bu transfer döneminde harcadığı toplam para, yaklaşık 170 milyon euro’yu buldu.

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