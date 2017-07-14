Geride kalan sezonda istediklerini yapmakta zorlanan Jose Mourinho, yeni sezon planları için David de Gea’yı kaybetmek istemiyor

Mourinho, Real Madrid’den aldığı tekliften sonra henüz transferi netleşmeyen David de Gea’nın takımdan ayrılmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Zira yeni sezon için eksiklerini tamamlamaya çalışırken bir de kaleci arayışına vakit harcamak istemiyor. Geçtiğimiz sezon toplamda 45 maça çıkan kaleci, gösterdiği performansla hocasının kaleyi düşünmemesini sağlamıştı.

İspanyol kalecinin “Çocukluk hayalim” dediği Real Madrid, transfer için 50 milyon sterlin’lik bir bütçe ayırmış durumda. 26 yaşındaki kalecinin Florentino Perez’den bizzat aldığı telefonsa bu karar sürecinde Real Madrid’in ağır basmasının sebeplerinden biri. Menajeri Jorge Mendes’in her iki kulüple de görüşmesini isteyen başarılı kaleci, Manchester United’dan olaysız ayrılmak istiyor. Kulüpse her fırsatta geçtiğimiz sezon Premier Lig’de yılın 11’ine seçilen David de Gea’nın satılık olmadığını vurguluyor.

De Gea, 2011 yılında Atletico Madrid’den Manchester United’a girdiği andan itibaren yedi ödül kazandı ve Manchester United’ın geçen sezon Avrupa Ligi ve EFL kupalarını kaldırmasında büyük pay sahibi oldu.

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