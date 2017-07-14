Jermain Defoe, Bradley Lowery için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Jermain Defoe’nin minik dostu Bradley Lowery, kanserle mücadelesini kaybetti. Cenaze törenine Jermain Defoe da katıldı

Sinir hücrelerinde çıkan bir tümör sebebiyle kanser olan ve hayata tutunma mücadelesini geçen günlerde kaybeden Bradley Lowery için son derece dokunaklı bir cenaze töreni düzenlendi. Binlerce Sunderland taraftarının formalarıyla katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Cenazeye katılan isimlerden biri de Jermain Defoe’ydu. Cenazeye katılmak için Bournemouth’un sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü İspanya’dan gelen Defoe, Bradley’i ilk kez Şubat ayında ziyaret etmişti. 34 yaşındaki İngiliz oyuncu, daha sonra 6 yaşındaki Lowery ile birkaç kez daha biraraya gelmiş ve aralarındaki ilişki son derece kuvvetlenmişti. Daha sonra Defoe, bu ilişkinin hayatını değiştirdiğini söyleyecek ve her fırsatta minik dostunu görmeye gidecekti. Fakat, minik dostu onu üzüyordu. Bradley’den gelen olumsuz haberler aileyi ve sevenlerini bu duruma hazırlarken, 6 yaşındaki çocuk, iki gün önce hayata gözlerini yumdu.

Cenazeye İngiltere milli takımı forması giyerek katılan Defoe için Bradley büyük önem taşırken, rakip takım taraftarları için de durum farklı değil. Sunderland’in ezeli rakibi Newcastle United taraftarları da hastalığı süresince Bradley’den desteğini esirgemedi. Siyah-Beyazlı taraftarlar da arkasında “Bradley” yazan formalarla cenaze törenine katıldı. Lowery’nin hastalığına futbol camiasının dışından da destek geldi. İngiltere’nin en ünlü kriket takımlarından Yorkshire da, Lancashire’a karşı oynayacağı maçın ısınma hareketleri sırasında kriketçilerinin arkasında “Bradley” yazan futbol formaları giyeceğini duyurdu.

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