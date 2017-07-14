Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen milli stoper Alpay Özalan, aradığı saygıyı Uzak Doğu’da bulmuş: “Japonya’da soyunma odasına girdiğimde herkes ayağa kalkardı!”

“İngiltere’de beni en çok zorlayan şey çok fazla maç yapılmasıydı. Bir de hava sürekli kapalı; yanımda ailem olmasa bunalıma girebilirdim. Antrenmanlar çok ağırdı. Türkiye’de bize ağırlık çalışmamamızı söylerlerdi. Vücudumuz ağırlaşırsa hantallaşırız diye bizi hiç çalıştırmazlardı. İngiltere’ye gittiğimde en çok bunun eksikliğini hissettim. Herkesin üst kısmı benim iki katımdı. Keşke İngiltere’ye 26 yaşımda değil de 20 yaşımda gitseymişim.”

“Beslenme konusunda da çok yanlış yapıyormuşuz. Karbonhidrattan, proteinden bile doğru düzgün haberimiz yoktu. Bunlarla ilgili her şeyi İngiltere’de öğrendim. Öğrendiklerimi uygulayınca da kendimi çok güçlü hissettim. David Ginola’yla iyi arkadaş olmam da benim için çok iyi oldu. Bana çok yardım etti.”

“Güney Kore’de teknik direktörüm Werner Lorant’tı. Orada sadece altı ay kaldım. Japonya’ya İngiltere’den gittiğim için bana saygı duyuyorlardı. Oradaki en iyi kariyere sahip futbolcu bendim. Ben duşa girmeden kimse girmezdi, soyunma odasına girdiğimde herkes ayağa kalkardı. Antrenmanlardan sonra bana antrenmanın kritiğini yaptırırlardı. Sadece yemeklerine alışmam zor olmuştu. Sabah kalkıp balık yemeye başlıyorduk! Ben gittiğimde takım neredeyse ligden kopmuştu ama sezon sonunda şampiyon olduk.”

Alpay Özalan’ın yurt dışı macerası şöyle sıralanıyor: Aston Villa (İngiltere), Incheon United (Güney Kore), Urawa Red (Japonya) 1. FC Köln (Almanya)

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