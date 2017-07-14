Kimler geldi, kimler geçti, belki ayrılıklarıyla üzdüler ama kazandırdıkları parayla da kulüplerini büyük ölçüde rahatlattılar. İşte yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden 10 futbolcu!

Moussa Sow – 16 milyon Euro – Fenerbahçe – Al-Ahli

Listenin ilk sırasında 16 milyon euro gibi yüksek bonservis ile transfer olan Mosssa Sow bulunuyor. 2010-11 sezonunda Lille, büyük bir başarıya imza atarak Fransa şampiyonu olurken, Moussa Sow da ligin gol kralıydı. Hazard, alkışların büyük çoğunluğunu toplasa da Sow takımın gol yükünü çeken en önemli isimdi. 2011-12 sezonunun devre arasında forvet arayan Fenerbahçe, Senegalli oyuncuyu ikna etti ve Türkiye’ye getirdi.

Sow, Fenerbahçe’de attığı röveşata golleriyle çok sevildi. Her sezon en az 15 golü rakip filelere göndermeyi başarsa da, 2015-16 sezonuna çok büyük bir transfer harekatıyla giren Fenerbahçe’nin nakit paraya ihtiyacı vardı. Sow, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitse de burayı hiç unutmadı ve 1 sezon sonra tekrar Fenerbahçe’ye kiralık olarak transfer oldu. Sarı-Lacivertliler için hüsran niteliğinde geçen sezonun Lens ile birlikte en iyilerinden biriydi.

Elvir Baljic – 15.6 milyon Euro – Fenerbahçe – Real Madrid

Bursaspor’da gösterdiği performansla göz dolduran, Fenerbahçe’ye transferiyle ülke çapında tartışma yaratan Elvir Balic, Sarı-Lacivertlilerde sadece bir sezon oynamasına rağmen taraftarda büyük iz bıraktı.

Beşiktaş’ı çalıştırırken Balic ile rakip olan John Benjamin Toshack, Real Madrid’in başına geçtiğinde Balic’i takımında görmek istediğini belirtti. Sıkı pazarlıklar sonucu taraflar 15.6 milyon Euro’da anlaştı ve daha birkaç yıl önce savaştan kaçmak için futbol oynayan Elvir Balic, dünyanın belki de en büyük kulübüne transfer oldu. Ne yazık ki Madrid kariyeri umduğu gibi gitmedi. İlk 11 çıkacağı El Clasico maçı öncesi ısınırken sakatlanan ve çok uzun süre sahalardan uzak kalan Boşnak oyuncu, döndüğünde o eski halini aratacaktı.

Demba Ba – 13 milyon euro – Beşiktaş – SH Shenhua

Yıldızı ilk olarak Newcastle United’ta parladı. İngiliz kulübüyle toplamda çıktığı 58 maçta 29 gol, 7 asistlik üstün bir performans sergiledi. O dönemlerde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray’la da anıldı. Ama Demba Ba’yı yine bir İngiliz kulübü olan Chelsea, 2012-13 sezonunun Ocak ayında 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Chelsea’de yedek oturmaktan bir türlü kurtulamadı. Az şans bulmasına rağmen, oynadığı maçlarda golcülüğü, bitiriciliği ile hep dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Beşiktaş oyuncunun transferi için Chelsea’ye 6 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Türkiye’ye adım attığı anda Beşiktaş taraftarının sevgisini kazandı. Çıktığı ilk maçta 3 gol atan oyuncu, performansıyla taraftarın gönlünde taht kurmayı başarıdı. Adına şarkılar, türküler yazılan oyuncu Beşiktaş formasıyla çıktığı 46 maçta 28 gol attı 7 de asist yaptı. Çok kısa sürede çok büyük başarılara imza attı.

Fakat büyük aşk yalnızca 1 sezon sürdü. 2015-16 sezonunun başında Çin kulübü SH Shenhua’ya 13 Milyon euro karşılığında transfer oldu. Bu transfer aynı zamanda Süper Lig’den başka bir lige yapılan en yüksek bonservis bedeli ödenen 3’üncü transfer olarak tarihe geçti.

Geçtiğimiz sezonun ortasında ise beklenmeyen bir sürpriz yaşandı ve yarım kalan aşk kaldığı yerden devam etti. Beşiktaş bedelsiz olarak Demba Ba’yı yarım sezonluğuna Çin kulübünden kiraladı. Yaşadığı sakatlıktan dolayı eski performansını gösteremesede yinede Demba Ba’yı yeniden Beşiktaş formasıyla görmek taraftarı sevince boğdu. Çin kulübüne geri dönen oyuncu kaldığı yerden eski performasına dönüp dönemeyeceği ise büyük bir merak konusu.

Arda Turan – 13 milyon euro – Galatasaray – Atletico Madrid

Galatasaray altyapısından yetişen en değerli oyunculardan biri Arda Turan. Galatasaray’ın zor zamanlarında genç yaşına rağmen hem kaptanlığı hem de efsanevi 10 numarayı kaptı. Gösterdiği başarılı performansla büyük Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Altyapısında yetiştiği ve kaptanlığını yaptığı Galatasaray’dan 2011-12 sezonunun başında 13 Milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid’e transfer oldu. Başarılı form grafiğini Atletico Madrid’de de sürdüren oyuncu yıllar sonra gelen La Liga ve Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

Devam eden başarılı performansının sonucunda Dünya’nın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona’ya transfer oldu. Transferiyle Dünya’nın en iyileriyle birlikte aynı kadroda yer almanın zorluğuyla yedek kalan futbolcu beklenen performansın biraz gerisinde kaldı. Gelecek sezon beklenen yükselişi ve patlamayı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merakla bekleniyor.

Bruma – 12.5 milyon euro – Galatasaray – RB Leipzig

2013-14 sezonunun başında 11 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer edildi. Hızı ve süratiyle ön plana çıkan Bruma, Süper Lig’in sertliğine cevap veremedi. Sakatlık geçiren oyuncu yabancı sınırlamasından dolayı geldiği sezonun ara transfer döneminde Gaziantepspor’a kiralandı. 2014-15 sezonunda yine fizik olarak yetersiz bir görüntü çizen kanat oyuncusu, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi ve 33 maçta yalnızca 3 gol 6 asistlik katkı sağlayabildi.

Bir sonraki sezon gelişmesi için İspanya’dan Real Sociedad’a 1m milyon 900 bin euro karşılığında kiralandı. Her ne kadar beklenen büyük patlama gerçekleşmesede bu dönemde bir parıltı gösteren 23 yaşındaki oyuncu, nihayet istenen ve beklenen performansa yaklaştı.

Beklenen asıl patlama 2016-17 sezonunda yaşandı. Eleştirilen fizik gücü ve bitiriciliğini oldukça geliştiren genç oyuncu büyük maçlarda sahne almaya başladı. 2016-17 sezonunda çıktığı 37 maçta toplamda 11 gol attı 6 da asist yaptı. Gollerinin çoğunu deplasmanda atan oyuncu sonunda beklenen ve istenen performansa ulaştı. Başarılı performansı sonucu, Almanya Bundesliga’da sürpriz yapan ve ligi ikinci sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan RB Leipzig’e 12 milyon 500 bin euro bedelle transfer oldu.

Jay-Jay Okocha – 12.6 milyon Euro – Fenerbahçe – PSG

Fenerbahçe’de iki sezon oynayan Okocha, belki şampiyonluk göremedi ama bütün taraftarları mest etti. O oynarken, bütün çocuklar Nijeryalı futbolcunun sahada yaptığı hareketleri yapmaya özendi. Kırmızı kramponları, topla dans eder gibi hareketleri ve bire birdeki etkinliğiyle herkesin hafızasına kazındı. Sarı-Lacivertli takıma 1996 Atlanta’da kazandığı olimpiyat şampiyonluğunun ardından 3.5 milyon Euro’ya gelen oyuncu,12 milyon 600 bin euro gibi yüksek bonservis ile transfer olduğu Paris Saint-Germain’de de ikon seviyesine yükselmeyi başardı.

Nicolas Anelka – 12.2 milyon Euro – Fenerbahçe – Bolton

Nasıl da zorlu bir transferdi! Fenerbahçeliler günlerce Anelka’nın yolunu gözlemiş, fakat sabrettiklerine de değmişti. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde PSV, ligde de Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında sergilediği oyun unutulmazdı. Konya’ya attığı gol(!) ile de kendini gündemde tutmuş, her zaman konuşulmuştu.

100. Yıl sebebiyle son derece iddialı biçimde sezona başlayan ve Avrupa’da da ilerlemek isteyen Fenerbahçe, Anelka’nın ayrılmak istemesiyle sarsıldı. Neyse ki, para ödeyecek alıcı bulmak kolaydı, ne de olsa Fransız oyuncu bir dünya yıldızıydı. 12.2 milyon Euro ile yarışı kazanan Bolton Wanderers oldu. Anelka daha sonra Bolton’da yıldızlaşacak ve Chelsea’ye gidecekti.

Emenike – 10 milyon euro – Fenerbahçe – Spartak Moskova

Karabükspor’un 300 bin euro karşılığında transfer ettiği Emenike’yi, tam bir yıl sonra 9 milyon euro bedelle Fenerbahçe’ye satması tam bir transfer başarısı sayılabilir. 2011 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe’ye transfer olan Nijeryalı oyuncu, 3 temmuz günü patlayan şike skandalı nedeniyle yaşanan olayların ardından Ağustos ayında 10 Milyon euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova’nın yolunu tuttu.

Daha sonra tekrar 13 milyon euro bedelle Fenerbahçe’ye dönen oyuncu çalkantılı performansı ve saha içinde yaptıklarıyla istenmeyen adam ilan edilen oyuncu, geçtiğimiz ay Yunan ekibi Olympiakos’a 2 milyon 500 bin euro’ya transfer oldu.

Alpay Özalan – 9 milyon Euro – Fenerbahçe – Aston Villa

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye geçişi son derece olaylı olan, stadyumlarda kendisine edilen küfrün haddi hesabı olmayan Alpay; Fenerbahçe’de o kadar da iyi bir sezon geçirmemişti aslında. 99-2000 sezonunda ligdeki ilk 5 maçı namağlup geçen Sarı-Lacivertliler, UEFA Kupası’nda Macar MTK Budapeşte’ye elenerek ciddi biçimde sarsılıyor, Rıdvan Dilmen’in istifasıyla tam bir kaosa sürükleniyor ve sezonu şampiyonluktan ciddi şekilde uzak kalarak dördüncü tamamlıyordu. Türkiye’deki baskıdan bunalan Alpay, İngiliz kulübü Aston Villa’ya satılıyordu.

Gökdeniz Karadeniz – 8.7 milyon Euro – Trabzonspor – Rubin Kazan

Trabzonspor’da gösterdiği performansla Türkiye’yi kasıp kavuran, Fatih Tekke ile olan ortaklığıyla Bordo-Mavili formayı şampiyonluğa en çok yaklaştıran isimlerden biri olan Gökdeniz’in Avrupa’dan talipleri de pek gecikmedi. Fırtına gibi girdiği ve devrede 11 gol attığı 2007-08 sezonunun devre arasında 8 milyon 700 bin euro bonservis bedeliyle Rubin Kazan’a gitti.

10 yıla yakın bir süredir Rubin Kazan’da olan ve gerçek bir efsaneye dönüşen Gökdeniz, kulüp tarihinin ilk lig şampiyonluğunu getiren ve Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı deviren kadronun bir parçasıydı.

NOT: Yazının hazırlandığı tarihte Başakşehir Futbol Kulübü’nden İtalya’nın Roma Kulübü’ne transfer olan Cengiz Ünder, transfer bedelinin henüz resmi olarak açıklanmamasından dolayı listede yer almamaktadır.

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