Ballon d’Or için en büyük favori olarak gösterilen Ronaldo, en güçlü rakiplerinin isimlerini sıraladı

Şu sıralar çeşitli reklam etkinlikleri sebebiyle Çin’de bulunan Cristiano Ronaldo, Ballon d’Or ödülü için rekabete gireceğini düşündüğü isimleri açıkladı. Portekizli yıldıza göre Ballon d’Or yolunda kendisini zorlayacak dört isim var. Bunlar; Lionel Messi, Neymar, Robert Lewandowski ve Gonzalo Higuain. Rakiplerini belirttikten sonra da konuşmaya devam eden 32 yaşındaki yıldız, “Böyle rekabetler sizin gelişiminiz açısından çok sağlıklıdır. Bu dört isimden daha iyi olabilmek, benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Bir futbolcu için en iyi şey, en iyilerle rekabet etmektir. Sizi zinde tutar ve güçlü kılar. Sizden daha iyilerinin de geleceğini düşündüğünüz vakit, asla konsantrasyonunuzu kaybetmezsiniz” şeklinde konuştu.

Ronaldo’nun rakipleri bu sezon ne yaptı?

Ronaldo’nun rakibi olarak nitelendirdiği ilk iki isim Lionel Messi ve Neymar aslına bakılırsa eski sezonlarına göre sönük bir dönem geçirdi. Bu sezon sadece Kral Kupası’nda mutlu sona ulaşan Barcelona’nın yıldız ikilisi, ligde Real Madrid’in gerisinde kaldı ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde Juventus’a elendi. Messi, ligde 37 gole imza atarken; geçtiğimiz günlerde takımda kalmaya karar veren Neymar ise, ligde 13 gol attı. Robert Lewandowski ve Gonzalo Higuain ise, yerel liglerinde mutlu sona ulaşırken; Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e elenmekten kurtulamadı. Lewandowski çeyrek finalde, Higuain ise finalde Real Madrid ve Cristiano Ronaldo’ya boyun eğdi.

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