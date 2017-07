Galatasaray’ın anlaşmak üzere olduğu Badou Ndiaye ile tanışın!

26 yaşındaki orta saha oyuncusu hukuk eğitimine devam etmeyi planlıyor, mangonun nasıl kurutulacağını araştırıyor, albüm çalışmaları yapıyor… Papa Alioune Ndiaye bildiğimiz futbolculara hiç benzemiyor

Ndiaye çok kullanılan bir isim olduğu için mi Badou ismini kullanıyorsun?

Küçükken annem bana Badou diye seslendiği için onu kullanıyorum. N’Diaye savaşçı aslan demek, Badou ise anlamsız bir kelime!

Diambars Akademi’den senin dışında kimler yetişti?

Aston Villa’da oynayan Idrissa Gueye var. Anderlecht’teki Kara Mbodj, Crystal Palace’daki Pape Souare… Küçükken hepimizin hayali profesyonel futbolcu olabilmekti. Tanrıya şükürler olsun ki hayallerim gerçekleşti. Şimdi daha üst seviyelere çıkmayı hedefliyorum.

Aldığın altyapı eğitimini de katarak kendinle ilgili neler söyleyebilirsin?

Büyümeye başladıkça bir kimlik bulmaya çalışıyorsunuz. Benim oynadığım esas yer orta sahanın defansif yönü. Ancak her zaman gol atmayı sevmişimdir. Küçükken kanatta forvet gibi oynardım. Kaleye geçtiğim de oluyordu. Geçen gün kaleci antrenörümüzle şakalaştık, ona biraz takıldım. Olur da bir gün kaleye geçecek birisini bulamazsak hazır olduğumu, beni denemesini söyledim. Bende bu kapasite var, bunun için Tanrı’ya şükrediyorum.

Saha dışında da kabiliyetlerin var mı?

Müzik yapmak, koleksiyon sahibi olmak gibi? Şarkı söylemeyi ve dans etmeyi çok seviyorum. Fena sayılmam.

“Gelecekte kendimi avukat olarak görüyorum”

Bunu arkadaşlarına sormam lazım…

Bunları arkadaşlarımın önünde yapmayı pek sevmiyorum. Çünkü herkesin maça hazırlanış şekli farklı, daha çok kendi içimde yapmaya çalışıyorum.

Bunlarda biraz olsun profesyonelliğin var mı, albüm çıkarmak gibi?

Arkadaşlarla kendi aramızda bir rap single’ı yapmıştık ama arkadaş arasındaydı. İleride neden olmasın? Mesela gelecekte kendimi avukat olarak görüyorum. Profesyonel futbolcu olmadan önce hukuk okudum. Sadece futbolcu olmak istemiyorum çünkü futbol kariyerleri uzun olmuyor. Bu yüzden her işe burnumu sokmaya çalışıyorum.

Diploman var mı?

Futbol ve okulu aynı anda yürümemeye çalıştığım için yarım kaldı ama devam ettireceğim.

Futbolcu, hukuk öğrencisi ve şarkıcı adayısın. Sırada burnunu sokacağın neler var?

İş adamı olmak istiyorum. Bu konuda ciddiyim! İleride bir spor kompleksi açmayı düşünüyorum. Şimdiden çalışmalara başladım. İki erkek iki kız kardeşim var. Kız kardeşim sosyoloji eğitimi alıyor. Her gün konuşuyoruz, ona “Bizim ailenin beyni sensin, bir gün benim için çalışacaksın” diyorum. Mangonun kurutulmasıyla ilgili bir araştırma yapmıştım. Senegal’de her yıl tonlarca mango çöpe gidiyor. Bununla ilgili de bir şeyler yapılabilir. Araştırıyorum şu an.

Her maç 90 dakika sahada kalabilecek istikrarı nasıl sağlıyorsun?

Bunun için benden önce bizi hazırlayan ekibe teşekkür etmek lazım. Görülmeyen işler, çalışmalar var. Şu ana kadar benden istenenleri iyi yaptığımı düşünüyorum.

“Rakibimin kafasından geçenleri okuyabilme yeteneğim olduğunu da düşünüyorum”

Görülmeyen çalışmalar neler?

İyi yaptığımız şeylerden bahsetmemiz biraz zor. Bu yüzden eksiğimi söyleyeyim: Profesyonel olduğumdan beri kafa golü atamadım. Hava toplarında kendimi geliştirmem gerekiyor.

Rakiplerinden topları bir şekilde almayı nasıl başarıyorsun? Bunda bacak boyunun uzun olmasının ne kadar payı var?

Kendimi en güçlü gördüğüm yanım her zaman top kapmak olmuştur. Bütün oyunum bunun üzerine kurulu. Bunun yanında rakibimin kafasından geçenleri okuyabilme yeteneğim olduğunu da düşünüyorum. Rakibimle ilk defa karşılaşmış olsam, onu tanımasam dahi ne yapacağını, ilk hamlesinin ne olacağını tahmin edebiliyorum.

Bunu yapabilmeni sağlayan şey ne? Akıl okuma yöntemleri üzerine de mi araştırma yaptın?

Evet, aslında her şey akılda bitiyor. Rakiplerimden korkmuyorum. Bazen gözünüzün topun üzerinde olması gerekiyor. Bazı futbolcular topla hareket etmeyi çok sever. Bu tip oyunculara karşı oynadığımda ayaklarına bakmak yerine topa bakıyorum. Topa konsantre olursanız kazanmanız daha kolay oluyor. Topla koşu yapan futbolcuya karşı, ondan daha hızlı olmak gerekiyor. Özellikle ceza sahası içinde yaptığınız savunmayla orta sahada yaptığınız savunma arasında fark var, aynı şekilde davranamazsınız.

Bodo/Glimt’te Kara Mbodji ile kıyaslanıyordun ve Norveç Ligi’nin En Yetenekli Genç oyuncusu seçilmiştin. Süper Lig’de kariyerinin iyiye gittiğini mi düşünüyorsun?

Oradan bahsettiğim zaman tüylerim diken diken oluyor. Bütün şehir bana yardımcı oluyordu. Gideceğimi öğrendikleri zaman çok üzüldüler. Bütün bunlar kalbimi ısıtıyor. İlk ve son maçımda gol attım. Taraftarlar adıma beste bile yapmıştı. Onları unutmayacağım ama gelecekte de böyle başarılarımın olacağına eminim.

Röportaj Hilal Gülyurt Fotoğraf Barış Tekin FourFourTwo Arşiv

