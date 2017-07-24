Kuzey ve Orta Amerika takımlarını karşı karşıya getiren Gold Cup için finalistler belli oldu. Amerika ve Jamaika finale çıkma hakkı kazandı.

Kuzey ve Orta Amerika takımlarının katıldığı Gold Cup’ta sona gelindi. Birleşik Devletler’in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Amerika ve Jamaika finale çıkmaya hak kazandı. Final maçı, 27 Temmuz Perşembe günü yerel saatle 04:30’da oynanacak. Yarı finalde Amerika, Kosta Rika’yı Jozy Altidore ve Clint Dempsey’nin attığı gollerle 2-0 yenerek herhangi bir kazaya mahal vermezken; Jamaika ise Meksika’yı 1-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Yeşil-siyahlı takımın golünü, D.C. United’da forma giyen savunma oyuncusu Kemar Lawrence kaydetti. “Reggae Çocukları” lakaplı Jamaika Milli Takımı, 2015’ten sonra bir kez daha Gold Cup finaline yükselirken; Amerika Birleşik Devletleri turnuvadaki 10’uncu finaline çıkacak.

Gold Cup, daha önce Brezilya ve Kolombiya’nın da boy gösterdiği bir CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika Federasyonu) organizasyonu. Kupayı en çok kazanan takım, 7 defa mutlu sona ulaşan Meksika. Kupa, 2003’ten beri iki senede bir Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenleniyor. 2015’te Kanada, 1993 ve 2003’te ise Meksika ev sahipliğine ortak oldu; diğer ülkelerse bu turnuvayı hiç düzenlemedi. Organizasyon, ilk defa 1991 yılında hayata geçti ve ilk şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri oldu. Takım sayısının azlığından ötürü turnuvaya çağrılan Güney Amerika takımları Brezilya ve Kolombiya ise, toplamda 3 defa final oynasalar da şampiyonluğa erişemediler. Turnuvayı 2000 yılında kazanan Kanada, kupa tarihinin Amerika ve Meksika dışındaki tek şampiyonu.

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