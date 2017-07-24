Barcelona’nın başarılı savunma oyuncusu Pique, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile Neymar’ın Barcelona’da kalacağını açıkladı.

Adı Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anılan Neymar’ın transferi büyük merak konusuydu. Dün, takım arkadaşı Gerard Pique’nin Instagram’dan yaptığı paylaşım, Neymar’ın Barcelona’da kariyerine devam edeceği ve takımda kalacağı şeklinde yorumlandı. Neymar ile çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Pique, fotoğrafın altına “O kalıyor” yazdı.

Geçtiğimiz hafta futbol gündemine bomba gibi düşen iddiada, Paris Saint-Germain’in Brezilyalı oyuncuyu kadroya katmak için sözleşmesinde bulunun 222 milyon euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ettiği ve kaynak arayışında olduğu belirtilmişti.

Neymar’ın, Barcelona’da Messi’nin gölgesinden kurtulmak için başka bir takıma transfer olmak istediği de iddialar arasında. Savunma oyuncuların kabusu olan Barcelona’nın ileri üçlüsü, Messi, Suarez ve Neymar, kısa adıyla “MSN” nin bir parçası olan Neymar, tek başına yıldız olabileceği bir takıma gitmek istediği ve Dünya’nın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi’nin arkasında kalmak istemediği, bu nedenle transfere sıcak baktığı spor medyasında yer alan iddialar arasında. Fransız kulübüyle de yıllık 40 Milyon euro’ya anlaştığı söylenen Neymar’ın, kırılması neredeyse imkansız yeni bir transfer rekoruyla Paris Saint- Germain’e transfer olup olmayacağı, takım arkadaşı Pique’nin yaptığı bu son paylaşımla açıklığa kavuşmuş oldu.

Geçtiğimiz sezonun başında da Paris Saint-Germain yıldız oyuncuyu transfer etmek istemişti. Fakat Brezilyalı yıldız Barcelona ile kontratını uzatarak transfer dedikodularına noktayı koymuştu.

Muhteşem üçlü ile muhteşem performans!

2013 yılında Brezilya’nın Santos takımından 88 milyon euro’ya Barcelona’ya transfer olan yıldız oyuncu 4 sezondur Barcelona forması giyiyor. 4 sezonda toplamda 186 maça çıkan oyuncu 105 gol 80 asistlik muhteşem bir performans sergiledi. Barcelona’nın ileri üçlüsü olan, “MSN” adıyla anılan Messi, Suarez ve Neymar üçlüsü, savunmaların korkulu rüyası oldu.

Bu muhteşem üçlü ile, Barcelona’da 2 La Liga şampiyonluğu, 3 Kral Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon da “MSN” nin bir parçası olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Başka teklifler de var!

Bu arada Neymar’a gelen teklifler sadece Paris-Saint Germain ile sınırlı değil! Fransa 5.lig takımı US Granville, Brezilyalı futbolcuya çok ilginç(!) bir teklifte bulundu. Fransız ekibi, Neymar için 250 milyon deniz salyangozunu gözden çıkardığını açıkladı. Açıklamayı Twitter üzerinden yapan kulüp büyük yankı bulurken, 25 yaşındaki yıldızın teklifi pek düşünmeyeceğini rahatlıkla söylenebilir.

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