Alexis Sanchez, transferi için maaşında indirime gitmeye hazır!

Arsenal’in Şilili oyuncusu Alexis Sanchez Manchester City’ye transfer olabilmek için yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul ettiği iddia edildi.

Arsenal ile önümüzdeki sezon sözleşmesi biticek olan Alexis Sanchez, Manchester City’de, eski teknik direktör Pep Guardiola ile yeniden çalışmak istiyor. Avrupa’nın büyük kulüplerinden Bayern Münih, Juventus ve Paris Saint-Germain’nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği biliniyor.

Fakat Arsenal’in oyuncuyu bu sezon bırakmaya hiç sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger’in daha önce yaptığı açıklamalarda, Sanchez’in bir yıl daha kontratının olduğu, oyuncunun satılık olmadığı ve takımda kalacağını söylemesi oyuncunun kesin olarak takımda kalacağı şeklinde yorumlanmıştı. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ve aynı zamanda Barcelona’dan eski teknik direktörü Pep Guardiola ile çalışmak istemesi, Arsenal’in işini iyice zorlaştırıyor. Ancak kırmızı-beyazlılar oyuncuyu kulüpte tutmak adına ellerinden geleni yapmakta kararlı.

Bir yandan da oyuncunun seneye sözleşme uzatmayı kabul etmemesi halinde bedelsiz olarak başka bir takıma gitme tehlikesi olması Arsenal yönetimi ve teknik kadrosunu düşündüren bir başka konu. Böylesi değerli bir oyuncuyu şampiyonluk yolunda en büyük rakibine kaptırmak istemeyen Arsenal, oyuncudan gelebilecek yüksek bonservis bedelinden de vazgeçmek istemiyor. Tüm bu sorunlar ışığında Arsenal ve Alexis Sanchez’in nasıl bir yol izleyeceği tam bir merak konusu.

2014 yılında Barcelona’dan Arsenal’e 42 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Şilili oyuncu, Arsenal formasıyla çıktığı 144 maçta72 gol atıp 42 de asist yaptı.

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