Juventus’un yıldız futbolcusu Gonzalo Higuain, Serie A’da yeni sezon için şampiyonluk yarışı ve Juventus hakkında düşüncelerini açıkladı

Geçtiğimiz sezonun Serie A ve Coppa İtalia şampiyonu Juventus, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid‘e 4-1’lik skorla kaybetmişti. Sezon başı kamp sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Gonzalo Higuain, takımdan ayrılan ve takıma yeni katılan arkadaşlarından bahsettikten sonra her ne şartta olursa olsun kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

“Bizimle birlikte Serie A’daki rakiplerimiz de güçleniyor. Transferler yapılıyor ve çok sıkı antrenmanlara çıkılıyor. Hazırlık maçlarıyla birbirimizi tartmaya başlayacağız. İtalya’nın en iyisi olduğumuzdan şüphemiz yok. Her yıl diğer takımlar hakkında konuşurlar ama sonunda daima kazanan biz oluruz. Ancak bu durum bizi rahatlatmıyor. Gücümüzü korumamız şart. Ayrıca hedefimiz sadece İtalya’nın değil, Avrupa’nın da en iyisi olmak.”

“Bugüne kadar bireysel olarak kazandıklarımı kesinlikle yeterli bulmuyorum. Geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi mücadelemiz bize acı verse de çok önemliydi. Gelecekte bize acı veren anılarımızdan kurtulacak, yeni anılarımızın olmasını sağlayacağız. Avrupa’daki en iyi takım olmadığımız kesin ama sıradan bir takım da değiliz. En iyiyle savaşabiliriz. Bunun için Allegri’yi dinlememiz yeterli.”

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