Transfer sezonunun en gözde oyuncusu olan Mbappe, rekor bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olmak üzere

İspanyol Marca gazetesinin verdiği habere göre genç oyuncu, 180 milyon euro bedelle Real Madrid’e transfer oldu. Geçen sezon gösterdiği muhteşem performans ile Monaco’yu Fransa Ligue 1’de şampiyonluğa taşıyan oyuncu, bütün dikkatleri üzerinde topladı. Transfer sezonunun açıldığı ilk günden beri geleceği merak konusu olan oyuncuyla bir çok kulüp ilgilendi. Fakat en büyük ilgiyi bir başka Fransız takımı Paris Saint-Germain gösterdi. Paris ekibi dışında, Fransız teknik adam Arsene Wenger’in çalıştırdığı Arsenal’in de yoğun ilgisi olduğu ve Mbappe ile ciddi şekilde ilgilendikleri de biliniyordu.

Geçtiğimiz sezon harika bir sezon geçiren Mbappe altyapısında yetiştiği Monaco ile uzun yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Hem bireysel olarak hem takımı Monaco ile rüya gibi bir sezon geçiren 18 yaşındaki oyuncu lig şampiyonluğu dışında Şampiyonlar Ligi’nde de yarı final heyecanı yaşadı. Çıktığı 29 lig maçında 15 gol 11 asistlik performans sergileyen oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde ise çıktığı 9 maçta 6 gol atma başarısını gösterdi. Bu muhteşem performansla bütün dikkateleri üzerine çeken oyuncunun daha sadece 18 yaşında olması ise değerinin daha da katlamasına sebep oldu.

Yine rekor yine Real Madrid

Yıllardır yıldız oyuncuları yüksek maliyetlerle takıma kazandıran “Los Galacticos”, her transfer döneminde olduğu gibi yine bir rekor transfere imza atmak üzere. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Kaka, James Rodriguez, Luis Figo, Ronaldo ve şu an takımın başında teknik direktörlük görevini sürdüren Zinedine Zidane gibi oyuncuları yüksek, rekor bonservislerle transfer eden Real Madrid yine yüksek bir ücretle kırılması zor bir rekora daha imza atmak üzere.

Şu an ki transfer rekorunu, 105 milyon euro ile Juventus’tan Manchester United’a transfer olan Paul Pogba elinde tutuyor. Eğer beklenen transfer gerçekleşicek olursa, rekor 75 milyon euro daha geliştirilmiş olacak. Her rekor transfer sonrasında, bir daha kırılamaz denen rakamlar her sene gittikçe artmakta. İleride ne olur bilinmez fakat bu transfer gerçekleşirse bu sefer kırılması gerçekten zor bir rakama ulaşılmış olunacak.

