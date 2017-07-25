Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar, çalımlarının sırrını ve sokak futbolunun kendi oyun stili üzerindeki etkini anlatıyor…

Sokak futbolu, oyununu nasıl etkiledi?

Brezilyalılara özgü futbol zekasının yanı sıra, oyunu daha hızlı oynamam konusunda yardımcı oldu. Çocukken günümün her saatini futbol oynayarak geçirmek istiyordum ama okula gitmem gerektiğinin de farkındaydım. Eve gelir gelmez topumu alıp sokağa çıkar, gece geç saatlere kadar arkadaşlarımla oynardım. O dönem başka hiçbir şey umurumda değildi!

Antrenörlerin mi seni buna teşvik etti?

Hayır, tam tersi! Hocalarım sakatlanıp antrenman ya da maç kaçıracağım diye korkardı ancak bu beni kesinlikle engellemedi.

Kariyerinde en büyük etkisi olan hocan kim?

Kendimi birçok açıdan geliştirmemi sağlayan antrenörlerle çalıştığım için şanslıyım ama Lima’ya diğerlerinden daha fazla şey borçlu olduğumu söyleyebilirim. Genç bir oyuncu olarak benimle kusursuz bir iletişim kurmuştu.

17 yaşında Santos’ta ilk kez forma giydiğin döneme dair neler hatırlıyorsun? Hep bir ağızdan adını haykıran seyircilerin karşısına çıkmak nasıl bir duyguydu?

Dürüst olmak gerekirse ne yapacağımı bilememiştim! Gülsem mi, el mi sallasam, yoksa ciddi mi kalsam karar veremedim. O yaşlarda ciddi anlamda karmaşık bir şey gibi görünüyor ama Pacaembu Stadı’nda ilk maçımı oynadım ve gerisi geldi…

Çok yetenekli bir oyuncusun. Kendini nasıl bu kadar geliştirdin?

Bunda futsalın büyük bir etkisi var. Çok zor ve emek gerektiren bir oyun; tekniğimin ve hızlı düşünüp karar verme becerimin gelişmesini sağladı. Bence futsal, her futbolcu için vazgeçilmez bir şey olmalı!

Neden?

Daha hızlı düşünmek ve hareket etmek zorundasın. 1 saniye tereddüt edersen topu kaybedersin. Daha dinamik bir oyun ve özellikle Barcelona’ya geldikten sonra işime daha da yaradı. Orada rakipler bize fazla boş alan bırakmamaya çalışıyor; bu yüzden topu daha hızlı çevirip, bulduğumuz fırsatları anında değerlendirmeliyiz. Futsal geçmişim sayesinde buraya daha kolay adapte olduğumu düşünüyorum. Hayatımdaki en büyük tutkulardan biri. Eskiden daha sık oynardım ama profesyonel futbolcu olabilmek için 13-14 yaşlarımda bırakmak zorunda kaldım.

O dönemden aklında neler kaldı?

İlk bireysel ödülümü aldığımda daha yedi yaşımdaydım; ki bu bir çocuk için oldukça özel bir duygu! Portuguesa’da oynuyordum ve futsal turnuvasında üçüncü olmuştuk. Takımım adına 23 gol atmıştım!

Futsaldan futbola geçmek zor oldu mu?

Pek değil. 11 yaşımdan beri futbol oynuyordum. 14 yaşımda ikisini birleştirdim. Daha sonra aynı anda ikisini birden oynayamayacağım bir dönem geldi ve bir seçim yapmam gerekiyordu. Elbette futbolu seçtim. Babamın gelip futsal maçlarımı izlediğini ve performansımla ilgili yorum yaptığını hatırlıyorum.

Futsal idolün kim?

Tabii ki Falcao! Bana en fazla ilham veren oyunculardan biriydi. Zaten fırsat buldukça görüşüyoruz. Hayatınıza girdiğinde bir daha çıkmasını istemeyeceğiniz insanlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşım olmasının yanı sıra harika bir oyuncu.

Futbolcu olmak isteyen sokak futbolu düşkünlerine ne gibi tavsiyeler verirsin?

Genç oyunculara tavsiye vermek kolay değil. Büyük potansiyele sahip birçok genç var ama çeşitli nedenlerden ötürü hedeflerine ulaşamayabiliyorlar. Tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim: Bunu başarmak istiyorsanız yapmanız gereken belli şeyler var. Dikkatinizi dağıtma ihtimali bulunan her şeyden uzak durmalısınız. Ailenizin değerini bilin, onlara güvenin. Yakın arkadaşlarınızla da irtibatı kesinlikle kaybetmeyin. Saha dışında kafanız rahat olursa saha içinde yeteneklerinizi sergilemeniz çocuk oyuncağı!

Neymar’la ilgili bilinmeyen 10 detay

Tanışmak istediği ünlü

Will Smith

Hobisi

Piyano çalmak

En sevdiği dizi

Two and a Half Men

İdolü

Robinho

En iyi arkadaşı

Santos altyapısından Joclecio

Fobisi

Saçına dokunulması

Batıl inancı

Tekmeliklerinde oğlunun adı yazıyor

Barcelona’ya gelmesini istediği oyuncu

Philippe Coutinho

En sevdiği ikinci spor

Plaj futbolu

Futbolcu olmasaydı…

Müzisyen olurdu

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