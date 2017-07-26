Fatih Terim’in, milli takımdaki görevinden ayrıldığı açıklandı!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF ile karşılıklı anlaşarak milli takımlardaki görevini sonlandırdı

Milli takımda üçüncü Fatih Terim dönemi sona erdi. Son olarak Alaçatı’da bir restoran basma olayına karışan ve kamuoyunun tepkisini çeken 53 yaşındaki teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu ile uzlaşarak görevinden ayrıldı. Euro 2016’da patlak veren prim krizi ile otoritesi sarsılan Fatih Terim, daha sonra prim olayına karışan isimleri kadroya almamış ve bu olay çalkantıların başlangıcı olmuştu. Terim, sonradan bu futbolcuları kadroya alsa da, “Kadroya aldım demek, gönlüme aldım demek değil” diyerek bu hesaplaşmanın bitmediğini göstermişti. Daha sonra, Arda Turan’ın uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye şiddet uygulamasıyla yeni bir olaylar silsilesi başlamış ve Barcelonalı oyuncunun milli takımı bırakmasıyla kriz tavan yapmıştı. Arda’sız çıkılan Kosova maçı kazanılsa da ortalık sakinleşmemiş ve bu konu günlerce tartışılmıştı. Bu sırada Fatih Terim; Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber gibi isimler tarafından sertçe eleştirildi.

Alaçatı’da damatlarıyla birlikte bir restorana baskın düzenleyen tecrübeli teknik direktör, bu saldırının ardından kendisini istifaya davet eden Rüştü Reçber’e son derece sert bir mektup yazdı. Bunun ardından Reçber kendi köşesinden bu mektuba karşılık verdi ve yaşanan olayların, “Türkiye Futbol Direktörü” unvanını taşıyan bir isme yakışmadığını yazdı. Bu polemik, Fatih Terim’in milli takımdaki görevinde girdiği son polemik oldu. 22 Ağustos 2013’te Abdullah Avcı’nın yerine milli takımın başına geçen Terim, yaklaşık 4 yıl boyunca görevde kaldı. Özellikle 2015 yılında takımın son derece başarılı bir performans sergileyerek resmi maç kaybetmemesinde önemli rol oynadı ve Euro 2016’ya Türkiye direkt katıldı. Ancak, milli takımın Euro 2016’da grup aşamasında elenmesi ve turnuva sırasında patlayan prim skandalı, sonun başlangıcı oldu.

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