Bayern Münih’te forma giyen 19 yaşındaki oyuncu Renato Sanches için iş Milan’la karşılıklı imzaları atmaya kaldı

Geçtiğimiz sezonun sonunda Çinli yatırım şirketi Sino-Europe Sports’a satılan İtalyan kulübü, yapılan büyük yatırımlarla büyük transferlere imza attı. Andre Silva’yı, Hakan Çalhanoğlu’nu, Lucas Biglia’yı, Ricardo Rodriguez’i, Andrea Conti’yi ve son olarak Juventus’tan Leonardo Bonucci’yi transfer eden Milan, Bayern Münih’in geç yıldızı Renato Sanches’i kadrosuna katmak üzere.

İtalyan kulübü, Bayern Münih’in genç yıldızı Renato Sanches transferini neredeyse tamamladı ve 40 milyon euro bedelle oyuncunun Milan’a katılması için tüm görüşmeler tamamlandı. Sanches’in oynadığı mevki olan orta sahaya, Lyon’dan Tolisso’yu 41 milyon 500 bin euro bonservisle transfer eden Bayern’de, Sanches’in forma şansı bulması oldukça zor gözüküyor. Bu nedenle Portekizli genç oyuncunun Dünya Kupası’nda yer alacak kadroya dahil olabilmek için daha çok forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istediği biliniyor.

2016 Avrupa Şampiyonası’nda yıldızı parlayan oyuncu, ülkesi Portekiz’in Avrupa şampiyonu olduğu turnuvada en göze çarpan oyuncular arasında gösterilmişti. Hem Portekiz, hem de kendi adına başarılı geçen turnuva sonrası futbolcunun marka değeri katlanarak yükseldi. Altyapısından yetiştiği Benfica’dan Alman devi Bayern Münih’e 35 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Bayern Münih ile toplamda 25 maça çıkan genç futbolcu gol ve asist sevinci yaşayamadı.

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