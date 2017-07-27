İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar cezalandırıldı!

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar yargılandığı rüşvet davasında suçlu bulundu ve başkanlığı 1 sene boyunca askıya alındı

İspanya, federasyondaki rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. Başkan Villar; evrakta sahtecilik, zimmetine yüklü miktarda para geçirme ve rüşvet suçlarından yargılanıyordu. Bu suçları 2009’dan beri işlediği ispat edildi ve Angel Maria Villar 1 yıllığına başkanlıktan düşürüldü. Duruşmadan önce İspanyol polisi tarafından tutuklanan Villar ile birlikte oğlu Gorka Villar ve Federasyon Başkan Yardımcısı Juan Padron da tutuklanmıştı. Federasyonun özel maçlar ve diğer kalemlerden elde ettiği gelirleri oğlu Gorka Villar’ın hesabına geçirdiği tespit edilen 67 yaşındaki isim, 1988’den beri federasyon başkanlığını yürütüyordu. İspanya, Villar’ın başkanlığının son dönemlerinde dünya futbolunun dominant gücü olmuş ve 2008-2012 arası üç uluslararası turnuvayı da müzesine götürmeyi başarmıştı.

Mayıs ayında sekizinci kez başkan seçilmesinin ardından Villar’ın “despotik” bir yönetim sergilediğine vurgu yapan El Pais Gazetesi, bu durumu kınamış ve eski başkanın rüşvet aldığını iddia etmişti. Daha önce 2015’te FIFA’nın Rusya ve Katar’ın Dünya Kupası ev sahipliği hakkında açtığı soruşturma sırasında işbirliği yapmadığı gerekçesiyle FIFA Etik Kurulu tarafından 25 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırılan Villar, soruşturmaların ardından FIFA ve UEFA’daki görevlerinden istifa etti. İki kurumda da başkan yardımcılığı görevini üstleniyordu. Eski bir futbolcu olan Angel Maria Villar, futbolculuk döneminin tamamını Athletic Bilbao’da geçirdi ve La Liga’da 291 maça çıktı. İspanya Milli Takımı’nda da 22 maçta forma giydi.

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