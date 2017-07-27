Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turu ilk maçında, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta, Belçika ekibi ile 3-3 berabere kalmayı başardı ve turu geçmek adına büyük avantaj yakaladı.

Maç Başakşehir için kabus gibi başladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi takım daha 5’inci dakikada Bonaventure’nin golüyle 1-0 öne geçti. tam 11 dakika sonra Denswil müthiş bir frikik golüyle farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelen gollerin şokunu çabuk atlatan Başakşehir, oyunu kontrol etmeye başlasa da ilk yarıda gol bulmayı başaramadı.

İkinci yarıda ise bambaşka bir senaryo vardı. 59’uncu dakikada Mossoro sahneye çıktı ve farkı 1’e indirmeyi başardı. Bu dakikadan sonra oyunu tamamen kontrol etmeye başlayan temsilcimiz hemen 4 dakika sonra 63’üncü dakikada yeni transfer Elia ile beraberliği yakaladı. Herkesin 2-2’lik skorun Başakşehir’e turu geçmek için yeterli olacağını düşünürken Mossoro 73’üncü dakikada tekrar sahneye çıktı ve Başakşehir’i öne geçiren golü kaydetti. 78’inci dakikada yine bir frikik golüyle Başakşehir ağlarını yine bir frikik golü ile havalandıran Denswil, maçın skorunu 3-3’e getirdi.

Yeni transferlerden Elia ve Clichy ilk 11’de sahaya çıktı. Kasımpaşadan transfer edilen Tunay Torun ve Beşiktaş’tan ayrılan Gökhan İnler, maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Bu gollü beraberlikle, turu geçme şansını yükselten Başakşehir, rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbulda, Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynayacak.

Club Brugge’ün kadrosunda yer alan, forvet oyuncusu Jeremy Perbet, 2014-15 sezonunda o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen 32 yşındaki oyuncu eski takımına karşı 90 dakika forma giydi.

Club Brugge Türk takımlarına pek de yapancı değil. Daha önce 2014-15 sezonunda Beşiktaş ile Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştı. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Belçika ekibi ikinci maçı da 3-1 kazanarak turu geçen taraf olmuştu.

Dün akşam oynanan diğer 3’üncü ön eleme maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Astana – Legia Varşova: 3-1,

D.Kiev – Young boys: 3-1,

Salzburg – Rijeka: 1-1,

H.Be’er Sheva – Ludogorets: 2-0,

Viitorul C. – Apoel: 1-0,

Maribor – FH Hafnarfjördur: 1-0,

Celtic – Rosenborg: 0-0,

Nice – Ajax: 1-1

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